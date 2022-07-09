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2 часа назад

В способности Запада оказывать поддержку Украине усомнились

Lenta.ru

Газета The New York Times усомнилась в том, что США и их союзники будут способны в долгосрочной перспективе продолжать оказывать поддержку Украине.

В способности Запада оказывать поддержку Украине усомнились
Фото: ReutersReuters

Как отмечается в аналитическом материале издания, несмотря на западных стран о готовности продолжать оказывать Киеву столько поддержки, сколько требуется, «никто не может сказать, как долго это продлится и что еще [они] могут сделать, помимо прямого военного вмешательства».

«Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать. И хотя США выделили [Украине] 54 миллиарда долларов в качестве военной и другой помощи, никто не ожидает еще одного чека на 54 миллиарда долларов, когда эти будут израсходованы», —говорится в статье.

Как пишет газета, «официальные лица и аналитики говорят, что на фоне нарастания усталости от войны по обе стороны Атлантики сохранять прежний уровень материальной поддержки будет сложно». Издание отмечает, что военная помощь Украине, которую одобрил Конгресс США, по некоторым оценкам, продлится как минимум до второго квартала 2023 года. Вместе с этим возникает вопрос, как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, не снижая уровень боеготовности США.

Ранее стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. В том числе Киев получит четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Со дня вступления в должность президента США Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Армия,В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Конгресс США,
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