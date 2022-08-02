В России рассказали об украинских «карго-вундерваффе»

«Удивительным образом эти два культа — карго и чудо-оружия — переплелись в современном информационном поле Украины. Можно даже создать новый термин: карго-вундерваффе. Суть заключается в том, что берется какой-либо единичный вид оружия и во всех СМИ разгоняется тезис: вот сейчас Европа и США дадут нам его, и мы остановим русских», — пишет автор.