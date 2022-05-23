Главной задачей Вашингтона в отношениях с Пекином является не допустить превращения Китая в глобальную сверхдержаву. Об этом в разговоре с "Рамблером" рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о готовности военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.





Для Пекина Тайвань - это, безусловно, китайская территория, которая в той или иной степени с разной скоростью может быть интегрирована с Китаем. И, строго говоря, экономически это практически произошло. То есть если культурно и социально-экономически Тайвань уже во многом стал провинцией народного Китая, то в политическом и военном отношении это суверенное государство, которое при поддержке Соединенных Штатов какое-то время будет отстаивать свою независимость. И здесь военно-техническая помощь США всегда играла реющее значение с точки зрения оснащения Тайваня современными военно-морскими вооружениями, самолетами, средствами противовоздушной обороны.



Различные сценарии возможного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами из-за Тайваня рассматривались неоднократно. И некоторые из них даже рассматривались как сценарии, трансформируемые в ядерный конфликт с тяжелыми последствиями. При этом взаимозависимость Китая и США в экономически-торговой области очень велика. Здесь возникает вопрос: до какой степени США могут пойти на обострение отношений из-за Тайваня? Потому что Китай выражает бескомпромиссную позицию. Насколько бескомпромиссной будет позиция США - это каждый раз требует подтверждения. Поэтому американцы регулярно делают заявления о том, что они будут поддерживать (независимость Тайваня), будут поставлять вооружения, будут направлять военно-морские экспедиции, в том числе демонстративно присутствовать в территориальных водах, как они считают, Китая. Для США это все - подчеркивание проблемы Тайваня как той точки, после которой может начаться силовое давление на Китай. Уже не только экономическое, но и военное. Поэтому надо внимательно читать декларации американцев и не воспринимать их со стопроцентной убежденностью. Насколько они будут соответствовать реалиям, будет зависеть от действительных намерений Соединенных Штатов воздействовать силовым образом на Китай. Сейчас ситуация развивается таким образом, что со стратегической и долгосрочной точки зрения Китай будет объектом силового воздействия США. А вот насколько интенсивно - это во многом будет зависеть от отношений Соединенных Штатов с Россией. Проблема позиции Соединенных Штатов в отношении Тайваня и Китая - это проблема главная и не новая. Со всех сторон возможные последствия, в том числе и военные последствия, рассматривались неоднократно. Для Соединенных Штатов важен не столько Тайвань, сколько важен повод для так называемого сдерживания Китая. Для того чтобы максимально осложнить ему ситуацию бурного социально-экономического развития. Эта стратегия Байдена, да и вообще Соединенных Штатов в последние 10 лет является главной целью всей внешней политики не только в отношении Китая, тем более Тайваня, а в отношении вообще мировой политики. Для США главная задача - не допустить превращения Китая в глобальную сверхдержаву, способную формировать коалиции и эффективно защищать свои внешнеполитические цели. И в этом смысле Тайвань, конечно, является традиционным и достаточно испытанным способом обострения отношений США и Китая.Для Пекина Тайвань - это, безусловно, китайская территория, которая в той или иной степени с разной скоростью может быть интегрирована с Китаем. И, строго говоря, экономически это практически произошло. То есть если культурно и социально-экономически Тайвань уже во многом стал провинцией народного Китая, то в политическом и военном отношении это суверенное государство, которое при поддержке Соединенных Штатов какое-то время будет отстаивать свою независимость. И здесь военно-техническая помощь США всегда играла реющее значение с точки зрения оснащения Тайваня современными военно-морскими вооружениями, самолетами, средствами противовоздушной обороны.Различные сценарии возможного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами из-за Тайваня рассматривались неоднократно. И некоторые из них даже рассматривались как сценарии, трансформируемые в ядерный конфликт с тяжелыми последствиями. При этом взаимозависимость Китая и США в экономически-торговой области очень велика. Здесь возникает вопрос: до какой степени США могут пойти на обострение отношений из-за Тайваня? Потому что Китай выражает бескомпромиссную позицию. Насколько бескомпромиссной будет позиция США - это каждый раз требует подтверждения. Поэтому американцы регулярно делают заявления о том, что они будут поддерживать (независимость Тайваня), будут поставлять вооружения, будут направлять военно-морские экспедиции, в том числе демонстративно присутствовать в территориальных водах, как они считают, Китая. Для США это все - подчеркивание проблемы Тайваня как той точки, после которой может начаться силовое давление на Китай. Уже не только экономическое, но и военное. Поэтому надо внимательно читать декларации американцев и не воспринимать их со стопроцентной убежденностью. Насколько они будут соответствовать реалиям, будет зависеть от действительных намерений Соединенных Штатов воздействовать силовым образом на Китай. Сейчас ситуация развивается таким образом, что со стратегической и долгосрочной точки зрения Китай будет объектом силового воздействия США. А вот насколько интенсивно - это во многом будет зависеть от отношений Соединенных Штатов с Россией. Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Ранее на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров президент США Джо Байден заявил о готовности военным путем защищать Тайвань. Вместе с тем он напомнил, что США согласились с политикой "одного Китая", но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна.