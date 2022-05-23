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23 минуты назад

Байден заявил, что США готовы военным путем защищать Тайвань, если потребуется

ТАССиещё 12

Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом в понедельник заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.

"Да, это обязательство, которое мы взяли на себя", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.

Байден напомнил, что США согласились с политикой "одного Китая", но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна.

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"Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине", - добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.

В ходе пресс-конференции Кисида, в свою очередь, подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.

В мире,Видео,Фумио Кисида,Джозеф Байден,
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