Китай обратился к США после слов Байдена про Тайвань

МИД Китая призвал США быть острожными в словах по тайваньскому вопросу после слов Байдена о готовности США «защищать Тайвань». Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, поэтому страна предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности.
«Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване», - сказал он.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил взятые Штатами на себя обязательства по защите Тайваня. Он заявил, что Вашингтон готов применить силу, если это потребуется для защиты острова. Байден подчеркнул, что США и другие страны «позаботятся о том, чтобы Китай не мог применить силу на Тайване».