Главы МИД стран G7 сделали совместное заявление по Украине

Главы МИД государств, входящих в так называемую «Большую семерку» (G7 - США, Англия, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония) в совместном заявлении подчеркнули, что не признают какие-либо изменения границ на Украине. Об этом пишет ТАСС.

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Дипломаты отметили, что страны объединения продолжат «оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо».

Кроме того, главы дипломатических ведомств призвали Пекин никаким образом не помогать Москве, присоединиться к санкциям, не оправдывать действия России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее обвинила Москву в ведении «продовольственной войны» по всему миру. Она рассказала, что государства G7 готовы противостоять продовольственному кризису.

«Гибридная война — это не только танки и воздушные ракеты, но и фейковые новости и пропаганда, а также продовольственная война, которую мы уже наблюдаем по всему миру», - сказала Бербок.