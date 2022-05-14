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15 минут назад

Главы МИД стран G7 сделали совместное заявление по Украине

Илья Родин

Главы МИД государств, входящих в так называемую «Большую семерку» (G7 - США, Англия, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония) в совместном заявлении подчеркнули, что не признают какие-либо изменения границ на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Главы МИД стран G7 сделали совместное заявление по Украине
Фото: ТАССТАСС

Дипломаты отметили, что страны объединения продолжат «оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо».

Кроме того, главы дипломатических ведомств призвали Пекин никаким образом не помогать Москве, присоединиться к санкциям, не оправдывать действия России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее обвинила Москву в ведении «продовольственной войны» по всему миру. Она рассказала, что государства G7 готовы противостоять продовольственному кризису.

«Гибридная война — это не только танки и воздушные ракеты, но и фейковые новости и пропаганда, а также продовольственная война, которую мы уже наблюдаем по всему миру», - сказала Бербок.

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По ее мнению, ситуация «представляет собой очень большую опасность». Поэтому, как полагает дипломат, страны G7 должны дать «политический ответ», «противостоять этим надвигающимся кризисам и действовать быстро».

В мире,Анналена Бербок,
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