Обнаружена причина неожиданного единения стран G7

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поддержали предоставление военной помощи для Украины, чтобы навредить России. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Главы МИД стран G7 поддержали предоставление военной помощи Украине на встрече в пятницу, чтобы углубить глобальную изоляцию России из-за спецоперации», — говорится в статье агентства. Также приводятся слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что партнеры по G7 после окончания холодной войны впервые стали настолько сплоченными.

Также сообщается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о военной поддержке Украины в размере 500 миллионов евро и выразил уверенность в том, что страны ЕС согласятся на нефтяное эмбарго против России. Он отметил, что Европа намерена усилить давление на Россию.