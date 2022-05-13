В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Reuters: страны G7 помогают Украине назло России

Ura.Ruиещё 5

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поддержали предоставление военной помощи для Украины, чтобы навредить России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Обнаружена причина неожиданного единения стран G7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главы МИД стран G7 поддержали предоставление военной помощи Украине на встрече в пятницу, чтобы углубить глобальную изоляцию России из-за спецоперации», — говорится в статье агентства. Также приводятся слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что партнеры по G7 после окончания холодной войны впервые стали настолько сплоченными.

Также сообщается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о военной поддержке Украины в размере 500 миллионов евро и выразил уверенность в том, что страны ЕС согласятся на нефтяное эмбарго против России. Он отметил, что Европа намерена усилить давление на Россию.

Глава британского МИД призвала не снимать санкции с России до наступления мира на Украине

Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США пытаются развязать войну НАТО и России. Украинское Минобороны подтвердило подготовку населения к конфликту с Россией задолго до начала спецоперации. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что документы, найденные ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, указывают на конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США и страны Евросоюза поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь.

В мире,Крым наш,Спецоперация,Жозеп Боррель,Дуглас Макгрегор,Дмитрий Полянский,Владимир Путин,Верховный суд,НАТО,ООН,ЕС,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители