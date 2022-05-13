Германия обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру. Об этом сообщает ТАСС.
При этом, по словам Бербок, страны G7 готовы противостоять продовольственному кризису.
«Гибридная война — это не только танки и воздушные ракеты, но и фейковые новости и пропаганда, а также продовольственная война, которую мы уже наблюдаем по всему миру», — сказала она, обвинив Москву в блокировке экспорта зерновых.
Бербок уверена, что ситуация «представляет собой очень большую опасность» особенно на фоне возможности возникновения летом климатического кризиса. В связи с этим страны G7 должны дать «политический ответ», «противостоять этим надвигающимся кризисам и действовать быстро», подчеркнула она.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вернуть на мировые рынки удобрения и продукты из России, Белоруссии и Украины, несмотря на кризис в последней. По его словам, это необходимо для «предметного решения глобальной проблемы продовольственной безопасности».