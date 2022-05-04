Пока вы не уснули: отказ НАТО от соглашения с РФ и слухи о мобилизации

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В НАТО отказались следовать соглашению с РФ

РИА Новости

Основополагающий акт Россия - НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, слова которого в среду приводит британская газета Financial Times.

"Акт НАТО - Россия все еще здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов, - сказал высокопоставленный военачальник. - На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем [соглашение], но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий".

В Кремле прокомментировали слухи об объявлении мобилизации 9 мая

РИА Новости

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не стоит верить слухам о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это неправда, это чушь», - заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, стоит ли прислушиваться к сообщениям западных изданий о том, что 9 мая может быть принято решение о всеобщей мобилизации в России.

Россиянам могут запретить покупать недвижимость в Европе

РИА Новости

Евросоюз добавил запрет для россиян совершать сделки с европейской недвижимостью к своему шестому пакету санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, предложение Еврокомиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, обеспечивающих подверженность такого недвижимого имущества».

Журналист Александр Невзоров объявлен в розыск

globallookpress

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Невзоров был внесен в базу разыскиваемых лиц МВД РФ в среду, 4 мая. Его розыск ведется в рамках уголовного дела.

Песков ответил на вопрос о штурме «Азовстали»

REUTERS

Вооруженные силы РФ не штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, обострения происходят из-за попыток противника выйти на позиции. Об этом пишет РИА Новости.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин публично дал приказ об отмене штурма «Азовстали». ВС РФ следуют этому приказу.

ЕС задумал помешать России продавать нефть другим странам

РИА Новости

В Евросоюзе в рамках нового пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, передает Bloomberg.

По информации агентства, Евросоюз не хочет ограничиться поэтапным запретом на российскую нефть, а намерен помешать возможности России продавать нефть и нефтепродукты по миру.

«Блок предлагает в рамках шестого пакета санкций запретить европейским судам и компаниям предоставлять услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру», – передает РИА «Новости».

Некоторым дачникам могут позволить бесплатно приватизировать землю

РИА Новости

Дачники могут получить право на бесплатную приватизацию земельных участков в случае ликвидации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Законопроект об этом готовится ко второму чтению в Госдуме.

Бывает, что в реальности садоводческое товарищество существует, а официально - уже нет. Как правило, в этом виноваты председатели, которые вовремя не сдавали отчетность, поэтому Федеральная налоговая служба просто исключила СНТ из реестра юрлиц.

Журова прокомментировала высказывание Баха о россиянах

РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

«Не думаю, что Бах может перевоспитать всех остальных. Когда всем скопом наваливаются, он понимает, что без подобных решений многие бойкотируют Олимпиаду.

Ему так и угрожают: «Если будет Россия, мы никуда не приедем». Это и есть общественная реакция, о которой он говорит. Используют весь свой инструментарий.

Володин нашел доказательство планов НАТО напасть на Россию

РИА Новости

Североатлантический альянс готовил нападение на Россию, а спецоперация РФ на территории Украины предотвратила трагедию. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе — до начала спецоперации», — об этом он написал в своем telegram-канале, озаглавив свой пост «Битва добра со злом».

В США насторожились из-за слов Путина о Валиевой

РИА Новости

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд обеспокоена, что слова президента РФ Владимира Путина могут повлиять на объективность расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает The Washington Post.

Валиева была фавориткой одиночного турнира Олимпиады в Пекине, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место.