Основополагающий акт Россия - НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, слова которого в среду приводит британская газета Financial Times.

"Акт НАТО - Россия все еще здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов, - сказал высокопоставленный военачальник. - На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем [соглашение], но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий".

Бауэр также утверждал, что последние месяцы пытался связаться с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, однако ему это не удалось.

Основополагающий акт Россия - НАТО, подписанный в 1997 году, в частности, гласит, что Россия и НАТО перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в социальной сети карту расширения НАТО на Восток.

Он обратил внимание на склонность военно-политического блока западных стран нарушать свои же обещания не расширяться на Восток. "Обещание не расширять НАТО "ни на дюйм на восток" в реальности выглядит так", - написал Чжао Лицзянь, сравнив картину присутствия альянса в Европе в 1990 и 2019 годах, когда произошло значительное расширение блока за счет восточноевропейских государств. Ранее в марте Чжао Лицзянь опубликовал в соцсети карикатуру, на которой представлено "видение Западом" мира без России, стран Азии, Африки, Мексики и других государств.

Отметим, что на брифинге в апреле официальный представитель МИД КНР затронул тему расширения Североатлантического альянса. По словам Чжао Лицзяня, в течение длительного времени глава НАТО выдвигал безосновательные обвинения, включая клевету и нападки на Китай. "Претендуя на роль оборонной организации, НАТО на самом деле постоянно создает проблемы и конфронтацию. Призывая другие страны соблюдать основные нормы, регулировать отношения распространения, НАТО ведет грубые войны против суверенных стран, - отметил официальный представитель китайского МИД, добавив, что Североатлантический альянс в последние годы "отправился в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы играть мускулами и провоцировать конфликт".

Скриншот из соцсетей

Генерала США Кристофера Каволи назначили новым командующим силами НАТО в Европе. Данное заявление было опубликовано на официальном сайте Пентагона.

По сообщению министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина, командующий заменит Тода Уолтерса, который занимал этот пост в течение трех лет. Назначение генерала на новую должность было подписано американским президентом Джо Байденом.

Отмечается, что военачальник изучал РФ, свободно владеет русским, итальянским и французским языками, имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета. Кристофер Каволи возглавляет американские сухопутные силы в Европе и Африке.

Власти США ожидают, что НАТО примет политическое заявление, в котором Европа будет названа регионом с наличием острой угрозы. Об этом помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила в понедельник на организованной Атлантическим советом конференции, посвященной предстоящему саммиту Североатлантического альянса.

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"Мы считаем, что будет обязательство по политически единому решительному заявлению о новой обстановке в области безопасности, в которой европейский континент больше не является средой мира, а фактически [представляет собой среду] острой угрозы", - сказала она.

"Это то, на что мы в основном надеемся в плане стратегической концепции, это заявление единства, заявление о том, что НАТО является ключевым трансатлантическим союзом и средством укрепления европейской безопасности и содействия глобальной безопасности", - добавила Уолландер.

Встреча глав государств и правительств стран - членов НАТО пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО хочет передвинуть «оборонительную линию» альянса в Южно-Китайское море. Об этом он сообщил в интервью программы «Большая игра» на Первом канале.

«Они могут в одном заявлении сказать, что НАТО — оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. И тут же Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что Россия пока не получила ответа от Украины на свои предложения.

Он добавил, что угроза ядерной войны «реальна», ее недопустимость является принципиальной позицией России.

До этого заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил о невозможности ядерной войны. Соответствующее заявление он сделал во время дискуссии на площадке международного клуба «Валдай».

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон подготовил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 300 млн фунтов стерлингов ($375 млн). Выступая по видеосвязи перед депутатами Верховной рады, он заверил, что Великобритания и её союзники продолжат помогать Украине оружием, передаёт телеканал Sky News.

По словам Джонсона, украинские военные получат тысячи приборов ночного видения, радары и беспилотники большой грузоподъёмности. Кроме того, Великобритания отправит на Украину ракеты Brimstone, противокорабельные ракетные системы и бронемашины для эвакуации людей.

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Мы усиливаем и ускоряем эту помощь, работая вместе с более чем десятком стран, которые осуществляют поставки в вашу страну. Мы посылаем тысячи единиц танков и бронированных машин, — заявил британский премьер.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал военными преступниками лидеров стран, которые поставляют оружие Украине, и заявил, что они должны быть привлечены к ответственности. Парламентарий отметил, что из-за них народы европейских стран могут быть втянуты в «большие проблемы».

Прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться, заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, вооружённые силы продолжат выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим российских войск.

Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения, — сказал Шойгу.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции заявила, что страна не отказывалась от намерения вступить в НАТО. Об этом она сообщила в интервью испанской газете El País, передает ТАСС.

Она заявила, что Киев «не отказался и не отложил» намерение присоединиться к альянсу. При этом она раскритиковала нерешительность НАТО в отношении Украины.

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«Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего», — заявила Стефанишина.

По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский имеет полное право критиковать альянс по этому вопросу.

В конце марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Украина готова прописать в будущем договоре пункты о невступлении в НАТО, своем внеблоковом статуса и отказе от ядерного оружия.

В середине апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение НАТО не принесет дополнительной безопасности на европейский континент. Он назвал НАТО «инструментом, заточенным на конфронтацию».

Президент США Джо Байден сохраняет поддержку политики "открытых дверей" НАТО, а также идеи включения в альянс Финляндии, несмотря на события вокруг Украины. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Президент поддерживает политику "открытых дверей" НАТО", - сказала она, отвечая на вопрос о том, считает ли американский лидер дальнейшее расширение альянса эффективным ответом на "вызовы в сфере безопасности" со стороны России или же опасается, что это станет провокационным шагом в нынешних условиях.



"Конечно же, мы поддерживаем политику НАТО, которая предусматривает, что те, кто заинтересован в присоединении, могут претендовать на это и присоединиться при соответствии требованиям. И, конечно же, мы поддерживаем любые решения со стороны руководства Финляндии и других о подаче заявки [на вступление]", - добавила Псаки.

Ее также попросили прокомментировать появившиеся в финских СМИ сообщения о том, что страна планирует подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. "Мы видели некоторые сообщения, но я, конечно же, не буду говорить за них (финскую сторону - прим. ТАСС)", - ответила пресс-секретарь американского президента.

Расширение в НАТО

Ранее в понедельник финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила о том, что Финляндия примет решение по членству в НАТО 12 мая. По информации издания, президент страны Саули Ниинистё объявит, что поддерживает вступление страны в НАТО. После этого парламент сообщит, что страна должна подать заявку на членство в военный альянс. Премьер-министр Санна Марин также согласна с тем, что Финляндия должна вступить в НАТО. До этого сообщалось, что решение о вступлении будет принято 14 мая.

Дискуссия относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО активизировалась в начале апреля. В Вашингтоне ранее заявляли, что вопрос о принятии Финляндии и Швеции в НАТО может быть рассмотрен на очередном саммите альянса в Испании в конце июня.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.

Хорватский президент Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем саммите в Мадриде.

Миланович в конце апреля выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения вопросов на Балканах, в первую очередь - изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины (БиГ) в интересах боснийских хорватов. Тогда, отвечая на вопросы журналистов о возможности вступления Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс, он назвал это «опасным шарлатанством».

«Кто говорит, что я – русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф Газпрома приезжал в Загреб, от меня ничего не получил. Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь», – передает РИА «Новости» слова президента Хорватии.

Ему снова ему задали вопрос о возможности членства Финляндии и Швеции в НАТО.

«Это неожиданный вопрос, возник как дождь весной, никто не ожидал... На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том (президентском) уровне», – сказал Миланович.

Хорватский президент также призвал официальный Загреб добиться изменении избирательного законадательства БиГ в пользу местных хорватов и потребовал до того момента от депутатов сабора (парламента) не поддерживать расширение НАТО на две скандинавские страны.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.