Песков ответил на вопрос о штурме «Азовстали»

Вооруженные силы РФ не штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, обострения происходят из-за попыток противника выйти на позиции. Об этом пишет РИА Новости.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин публично дал приказ об отмене штурма «Азовстали». ВС РФ следуют этому приказу.

«Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего», - сказал Песков.