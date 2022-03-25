Пока вы не уснули: газовый план Байдена для Европы и заявление Минобороны РФ о потерях

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Более 1,3 тыс. российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявил Рудской.
По словам генерал-полковника, государство возьмет на себя поддержку их семей.
Президент США Джо Байден пообещал избавить Европу от зависимости от российского газа «задолго до 2030 года», передает ТАСС.
После переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе американский президент заявил, что США и Евросоюз достигли договоренности о совместном плане действий по достижению будущего с экологически чистой энергетикой.
«Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый - помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй - сократить спрос на газ в целом», - пояснил Байден.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия останется на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты цели по «денацификации и демилитаризации». Об этом сообщает РИА Новости.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
«Спецоперация состоялась потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство, не были достигнуты дипломатическим путем», - подчеркнул Медведев.
Германия могла бы расплачиваться за поставки российского газа в рублях, однако это означало бы нарушение ограничительных мер Европейского союза против Центробанка Российской Федерации. Об этом заявил РБК глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — подчеркнул он.
КамАЗ с начала апреля начнет отгружать дилерам грузовики поколения К3 с моторами экологического класса «Евро-2». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию блока продаж и сервиса компании за март 2022 года. Поколение грузовиков К3 — это машины с классической камазовской кабиной, производившейся с различным уровнем модернизации с конца 1960-х годов.
Грузовики с двигателями класса «Евро-2» до сих пор сохраняются в модельном ряду КамАЗа, в частности, это техника «двойного назначения», а также экспортные поставки в страны Африки и Латинской Америки, где действуют низкие экологические стандарты. Всего за прошлый год Челнинский автозавод изготовил 1-1,5 тыс. таких грузовиков при общем тираже в 44,1 тыс. штук. В России сейчас для грузовиков обязателен экологический стандарт «Евро-5».
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости прекратить импорт российской нефти и газа в страну.
"Да, в принципе, это четкое решение. Мы должны прекратить это [импорт нефти и газа из РФ]", - заявил Левитс после саммита НАТО в Брюсселе в четверг в интервью агентству Bloomberg.
"Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем", - добавил президент.
Цены на ноутбуки в России начали падать на фоне стабилизации курса российской валюты. Снижение стоимости ряда позиций оценивается в 20%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на одного из крупнейших российских интернет-ретейлеров «Ситилинк».
«Ситуация с курсом валюты стабилизировалась и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20%», — указали в компании.
Китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры о многомиллионных инвестициях в Россию, пишет Reuters со ссылкой на источники. Об отказе от вложений Sinopec задумалась, следуя призывам властей к осторожности из-за вводимых после начала российской операции на Украине санкций.
Речь идет, в частности, об инвестициях в полмиллиарда долларов в газохимический завод. Предполагалось, что китайский гигант станет партнером «Сибура», крупнейшей нетфехимической компании России, в проекте, аналогичном Амурскому газохимическому комплексу (ГХК). На его базе у российской и китайской компании есть совместное предприятие с долями в 60 и 40 процентов соответственно.
«Компании хотели повторить амурское предприятие и выбирали место», — указал источник.
Южнокорейский производитель продуктов питания и кондитерских изделий Orion, несмотря на ограничения, сообщил о планах начать работу своего нового завода на территории России в первой половине 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Korea Times. Производитель известен печеньем ChocoPie.
Так, речь идет о заводе в Тверской области. Он не является у компании единственным – у нее еще есть две производственные площадки в России. Отмечается, что руководство Orion не планирует отказываться от прибыльного для себя рынка. В 2021 году российское подразделение оценило рост продаж по отношению к предыдущему году в 31,5%. Операционная прибыль выросла на 8%.
Вице-президент «Лукойла», президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял 99 процентов состояния. Об этом сообщил «РБ Спорт» член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев.
«Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману», — отметил Афанасьев.