Пока вы не уснули: газовый план Байдена для Европы и заявление Минобороны РФ о потерях

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В Минобороны РФ озвучили потери среди российских военных на Украине

Более 1,3 тыс. российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, государство возьмет на себя поддержку их семей.

Байден раскрыл план по избавлению Европы от российского газа

Президент США Джо Байден пообещал избавить Европу от зависимости от российского газа «задолго до 2030 года», передает ТАСС.

После переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе американский президент заявил, что США и Евросоюз достигли договоренности о совместном плане действий по достижению будущего с экологически чистой энергетикой.

«Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый - помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй - сократить спрос на газ в целом», - пояснил Байден.

Медведев рассказал, когда завершится спецоперация на Украине

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия останется на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты цели по «денацификации и демилитаризации». Об этом сообщает РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

«Спецоперация состоялась потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство, не были достигнуты дипломатическим путем», - подчеркнул Медведев.

В ФРГ назвали условие покупки газа за рубли

Германия могла бы расплачиваться за поставки российского газа в рублях, однако это означало бы нарушение ограничительных мер Европейского союза против Центробанка Российской Федерации. Об этом заявил РБК глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.

«Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — подчеркнул он.

КамАЗ с 1 апреля перейдет на выпуск старых грузовиков

КамАЗ с начала апреля начнет отгружать дилерам грузовики поколения К3 с моторами экологического класса «Евро-2». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию блока продаж и сервиса компании за март 2022 года. Поколение грузовиков К3 — это машины с классической камазовской кабиной, производившейся с различным уровнем модернизации с конца 1960-х годов.

Грузовики с двигателями класса «Евро-2» до сих пор сохраняются в модельном ряду КамАЗа, в частности, это техника «двойного назначения», а также экспортные поставки в страны Африки и Латинской Америки, где действуют низкие экологические стандарты. Всего за прошлый год Челнинский автозавод изготовил 1-1,5 тыс. таких грузовиков при общем тираже в 44,1 тыс. штук. В России сейчас для грузовиков обязателен экологический стандарт «Евро-5».

«Мы это сделаем»: Латвия откажется от энергоносителей из России

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости прекратить импорт российской нефти и газа в страну.

"Да, в принципе, это четкое решение. Мы должны прекратить это [импорт нефти и газа из РФ]", - заявил Левитс после саммита НАТО в Брюсселе в четверг в интервью агентству Bloomberg.

"Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем", - добавил президент.

Укрепление рубля привело к падению цен на электронику

Цены на ноутбуки в России начали падать на фоне стабилизации курса российской валюты. Снижение стоимости ряда позиций оценивается в 20%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на одного из крупнейших российских интернет-ретейлеров «Ситилинк».

«Ситуация с курсом валюты стабилизировалась и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20%», — указали в компании.

Китайский гигант задумал отказаться от многомиллионных вложений в Россию

Китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры о многомиллионных инвестициях в Россию, пишет Reuters со ссылкой на источники. Об отказе от вложений Sinopec задумалась, следуя призывам властей к осторожности из-за вводимых после начала российской операции на Украине санкций.

Речь идет, в частности, об инвестициях в полмиллиарда долларов в газохимический завод. Предполагалось, что китайский гигант станет партнером «Сибура», крупнейшей нетфехимической компании России, в проекте, аналогичном Амурскому газохимическому комплексу (ГХК). На его базе у российской и китайской компании есть совместное предприятие с долями в 60 и 40 процентов соответственно.

«Компании хотели повторить амурское предприятие и выбирали место», — указал источник.

Производитель ChocoPie отказался уходить из России

Южнокорейский производитель продуктов питания и кондитерских изделий Orion, несмотря на ограничения, сообщил о планах начать работу своего нового завода на территории России в первой половине 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Korea Times. Производитель известен печеньем ChocoPie.

Так, речь идет о заводе в Тверской области. Он не является у компании единственным – у нее еще есть две производственные площадки в России. Отмечается, что руководство Orion не планирует отказываться от прибыльного для себя рынка. В 2021 году российское подразделение оценило рост продаж по отношению к предыдущему году в 31,5%. Операционная прибыль выросла на 8%.

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