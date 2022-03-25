В Минобороны РФ озвучили потери среди российских военных на Украине

Более 1,3 тыс. российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявил Рудской.
По словам генерал-полковника, государство возьмет на себя поддержку их семей.
"Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.