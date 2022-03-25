«Президент свои оценки давал, операция развивается по плану. <…> Дополнительные оценки я давать не буду, потому что это вполне исчерпывающе. Очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины и ее статуса в качестве нейтрального государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным», - сказала Медведев.