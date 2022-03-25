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48 минут назад

Медведев назвал сроки спецоперации на Украине

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия останется на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты цели по «денацификации и демилитаризации». Об этом сообщает РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

«Спецоперация состоялась потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство, не были достигнуты дипломатическим путем», - подчеркнул Медведев.

Он заявил, что действия российских военных на Украине определяет верховный главнокомандующий.

«Президент свои оценки давал, операция развивается по плану. <…> Дополнительные оценки я давать не буду, потому что это вполне исчерпывающе. Очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины и ее статуса в качестве нейтрального государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным», - сказала Медведев.

Он подчеркнул, что Украина должна стать «нормальным соседом» России.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что планы по демилитаризации Украины будут исполнены в «утвержденные заранее сроки». При этом он подчеркнул, что сроки эти Кремль озвучивать не будет.

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