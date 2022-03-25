Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия останется на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты цели по «денацификации и демилитаризации». Об этом сообщает РИА Новости.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
«Спецоперация состоялась потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство, не были достигнуты дипломатическим путем», - подчеркнул Медведев.
Он заявил, что действия российских военных на Украине определяет верховный главнокомандующий.
«Президент свои оценки давал, операция развивается по плану. <…> Дополнительные оценки я давать не буду, потому что это вполне исчерпывающе. Очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины и ее статуса в качестве нейтрального государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным», - сказала Медведев.
Он подчеркнул, что Украина должна стать «нормальным соседом» России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что планы по демилитаризации Украины будут исполнены в «утвержденные заранее сроки». При этом он подчеркнул, что сроки эти Кремль озвучивать не будет.