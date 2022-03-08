"Полет" самолета в небе Украины объяснили

Популярный веб-сервис Flightradar24, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, обновил данные о маршруте полета борта авиакомпании Qatar Airways (рейс Доха — Монреаль). Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Ранее сервис ошибочно показывал, что лайнер якобы пролетает над Украиной в районе Одессы. Согласно уточненным данным, он находится над Турцией, в районе Зонгулдака.

СМИ писали ранее, что самолеты западных авиакомпаний прекратили полеты над Украиной по соображениям безопасности.