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56 минут назад

"Полет" самолета в небе Украины объяснили

Илья Родин

Популярный веб-сервис Flightradar24, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, обновил данные о маршруте полета борта авиакомпании Qatar Airways (рейс ДохаМонреаль). Об этом пишет РИА «Новости».

"Полет" самолета в небе Украины объяснили
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Ранее сервис ошибочно показывал, что лайнер якобы пролетает над Украиной в районе Одессы. Согласно уточненным данным, он находится над Турцией, в районе Зонгулдака.

СМИ писали ранее, что самолеты западных авиакомпаний прекратили полеты над Украиной по соображениям безопасности.

Кроме того, Россия и страны Европейского союза закрыли друг для друга воздушное пространство. Эксперты отметили, что выгоду от этого получают азиатские перевозчики.

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