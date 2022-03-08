"Полет" самолета в небе Украины объяснили

Популярный веб-сервис Flightradar24, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, обновил данные о маршруте полета борта авиакомпании Qatar Airways (рейс Доха — Монреаль). Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее сервис ошибочно показывал, что лайнер якобы пролетает над Украиной в районе Одессы. Согласно уточненным данным, он находится над Турцией, в районе Зонгулдака.
СМИ писали ранее, что самолеты западных авиакомпаний прекратили полеты над Украиной по соображениям безопасности.
Кроме того, Россия и страны Европейского союза закрыли друг для друга воздушное пространство. Эксперты отметили, что выгоду от этого получают азиатские перевозчики.