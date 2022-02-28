Эксперт рассказал, кто выиграет после закрытия неба над Россией

Авиаэксперт Роман Гусаров считает, что закрытие российского воздушного пространства для европейских самолетов будет выгодно азиатским авиакомпаниям, пишет News.ru.
Гусаров считает, что «для европейской авиации это безвыходная ситуация, для них станет всё дорого и невыгодно». Облет РФ увеличит дальность и стоимость полёта для пассажиров.
Перевозчики просто будут терять эти направления и маршруты.
Это выгодно азиатским авиакомпаниям, так как их нет в санкционном списке, и они продолжают летать. Азиатские перевозчики получат пассажиров и грузы.
"Они по сравнению со своими европейскими коллегами получат конкурентное преимущество. Они буду летать быстрее и дешевле. Причём на этих маршрутах возят не только пассажиров, но и товары и грузы, — пояснил Гусаров.
Гусаров добавил, что это не касается американских перевозчиков.
"Стоит учитывать, что Америка санкции не вводила, против неё мы санкции не вводили, и американские самолёты продолжают летать через РФ и платить за плату за пролёт (за использование транзитного коридора), — сказал он.
Гусаров отметил, что США, вводя плату против финансового сектора РФ, изъяли из этих санкций платежи, которые касаются кроссполярных маршрутов. Они оставили их вне санкций.
ЕС 27 февраля запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. В ответ Россия запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, закрывших небо в рамках нового пакета санкций.