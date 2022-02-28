Эксперт рассказал, кто выиграет после закрытия неба над Россией

Авиаэксперт Роман Гусаров считает, что закрытие российского воздушного пространства для европейских самолетов будет выгодно азиатским авиакомпаниям, пишет News.ru.

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Гусаров считает, что «для европейской авиации это безвыходная ситуация, для них станет всё дорого и невыгодно». Облет РФ увеличит дальность и стоимость полёта для пассажиров.

Перевозчики просто будут терять эти направления и маршруты.

Это выгодно азиатским авиакомпаниям, так как их нет в санкционном списке, и они продолжают летать. Азиатские перевозчики получат пассажиров и грузы.

"Они по сравнению со своими европейскими коллегами получат конкурентное преимущество. Они буду летать быстрее и дешевле. Причём на этих маршрутах возят не только пассажиров, но и товары и грузы, — пояснил Гусаров.

Гусаров добавил, что это не касается американских перевозчиков.

"Стоит учитывать, что Америка санкции не вводила, против неё мы санкции не вводили, и американские самолёты продолжают летать через РФ и платить за плату за пролёт (за использование транзитного коридора), — сказал он.

Гусаров отметил, что США, вводя плату против финансового сектора РФ, изъяли из этих санкций платежи, которые касаются кроссполярных маршрутов. Они оставили их вне санкций.