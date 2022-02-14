Авиакомпании начали отказываться от полетов над Украиной

Норвежская авиакомпания Norwegian временно приостановила полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью. Об этом перевозчик сообщил телеканалу ТВ2.

«Мы приняли это решение на основе комплексного анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной, — заявил представитель компании Эсбен Туман. — Безопасность всегда на первом месте».

В авиакомпании отметили, что после катастрофы рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году стараются избегать полета над восточными районами Украины.

Лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Евросоюза, сообщила компания SkyUp.

«12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины», — говорится в публикации на сайте авиакомпании.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с «повышенными рисками начала боевых действий».

«Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС», — заявили в SkyUp.

Ранее сообщалось, что лизингодатель запретил самолету SkyUp входить в воздушное пространство Украины, прервав выполнение рейса из португальской Мадейры до Киева. В результате авиаборт сел в Кишиневе. Пассажиров доставят на Украину автобусами.

Голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

KLM приостановила авиасообщение с Украиной, рейс, запланированный на вечер, отменен, отметил телеканал. Обычно рейсы в Киев осуществляются два раза в день.

Кроме того, авиаперевозчик прекратил все полеты над воздушным пространством Украины.

Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра призвал всех голландцев покинуть Украину как можно скорее из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Кроме того, страну покинет большая часть сотрудников голландского посольства.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила клиентам вернуть или поменять билеты на рейсы на Украину, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

Такая возможность была дана пассажирам, купившим билеты до 13 февраля 2022 года включительно, до Киева, Одессы, Львова, Харькова, Запорожья и Николаева.

«В связи со сложившейся ситуацией на Украине пассажирам <…> предоставляется дополнительное право на изменение или возврат авиабилетов при условии, что транзакция будет выполнена до 28 февраля 2022 года», — указали в Turkish Airlines.

Телеканал NTV, в свою очередь, сообщает, что Turkish Airlines продолжит выполнять рейсы на Украину.

Ранее глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство Украины захотело создать страховой фонд из-за угрозы прекращения полетов в воздушном пространстве страны в связи с отказом международных страховых компаний страховать самолеты, совершающие такие рейсы. Было принято решение выделить из резервного фонда государственного бюджета министерству инфраструктуры 16,6 миллиарда гривен (590 миллионов долларов), которые станут гарантийным фондом для полетов.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины подготовило решения для продолжения полетов самолетов над страной. По его словам, их намерены принять на заседании кабмина в воскресенье, 13 февраля.

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa изучает возможность шагов по полной остановке полетов на территорию Украины, сообщает РБК.

По словам представителя компании, фирма в настоящее время отслеживает ситуацию на Украине и готова принять меры с учетом складывающейся обстановки.

«Возможность приостановки оказания услуг рассматривается. Но решение пока не принято», — рассказал он.

Министерство иностранных дел Чехии предупредило соотечественников о возможном ограничении или приостановке полетов с Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатическое ведомство.

Чехия рекомендовала своим гражданам, имеющим планы выехать из Украины, немедленно покинуть страну. «МИД Чехии призывает тех граждан республики, которые планируют покинуть Украину авиарейсом, сделать это немедленно в связи с возможным ограничением или приостановкой служб авиакомпаний», — подчеркнули дипломаты.

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что, скорее всего, с 17:00 мск понедельника авиационное сообщение над Украиной будет приостановлено.

"Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву (17:00 мск - прим. ТАСС) воздушное движение в Украине будет приостановлено", - написал Гончаренко, представляющий в Раде партию "Европейская солидарность", в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с понедельника дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины", - добавил Гончаренко.

По его данным, собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное место Украины.

Крупнейшие международные страховые компании готовятся объявить в понедельник, что не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на несколько источников.

По данным одного из собеседников издания, еще с января международные страховщики стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживаются, не оставались на стоянку в Киеве. Он считает, что такие действия приведут к остановке полетов на Украину иностранными компаниями. Также проблемы могут возникнуть и у местных авиакомпаний.

Глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский не исключил, что международные страховщики могут снять гарантии. Он отметил, что «страховой рынок занервничал» после заявления KLM о прекращении работы на Украине и массовом отзыве работников посольств.

«Иностранцы-перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо — не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики», — считает Черняховский.

По словам владельцев частных самолетов, им пришло уведомление, что в течение 48 часов страховые гарантии на их воздушные суда будут отозваны, поэтому самолеты должны покинуть Украину до истечения этого срока.

Эту информацию подтвердил и источник на страховом рынке. Крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, разослали 12 февраля всем лизингодателям официальное письмо, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие для любого воздушного судна над Украиной и в самой стране.

Воздушное пространство над Украиной пока будет открытым, а государство делает все возможное для предупреждения рисков для авиаперевозчиков. Об этом сообщается в Facebook-профиле Мининфраструктуры страны.

«Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что закрывать авиапространство над Украиной — это суверенное право страны. Соответствующих решений, вводящих ограничений на выполнение рейсов, не принимали.

Также в пресс-службе уточнили, что ряд авиаперевозчиков испытывают трудности, связанные с колебаниями на страховых рынках.

«При необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за рубежа», — подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что республика «не видит смысла» закрывать свое воздушное пространство, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду», сообщает Reuters.

Wikipedia

«Самое главное, что сама Украина не видит смысла в закрытии воздушного пространства. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает частичную блокаду», – приводит его слова «Коммерсант».

Часть авиакомпаний ЕС и США отменили рейсы на Украину, следует из данных онлайн-табло аэропортов Киева и Одессы. Так, в киевский аэропорт Борисполь не прибыли рейсы американской Delta Airlines и нидерландской KLM из Амстердама. Не вылетит рейс из Киева в Познань компании Ryanair. В Одессе отменили рейс 14 февраля в Варшаву польских авиалиний LOT.

Накануне крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий, говорится в сообщении пресс-службы украинской авиакомпании SkyUp.

Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы, — отметил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти направили почти $600 млн на гарантии для страховых и лизинговых компаний для гарантирования безопасность полётов над страной. Такое решение должно стабилизировать ситуацию с пассажирскими авиаперевозками, отметил он в Telegram.

Wikipedia

Правительство выделяет 16,6 миллиарда гривен (около 600 миллионов долларов), чтобы гарантировать бесперебойность полётов в воздушном пространстве Украины... Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение на Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей, — считает премьер.

Он пояснил, что средства выделят из резервного фонда государственного бюджета.

«То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства. Решить проблему страховки можно. Но страхование станет чрезвычайно дорогим. Коммерческие полеты оказываются нецелесообразными», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно, что британские страховщики предупредили об отмене страхового покрытия для любого самолета в воздушном пространстве Украины.

«Как известно, не так давно европейские политики де-факто ограничили полеты своих перевозчиков в Белоруссию и через ее воздушное пространство. Теперь облетать нужно будет две страны – и Белоруссию, и Украину. Соответственно, нужно будет идти либо над Черным морем, либо ближе к Балтике. Для польских и других европейских авиаперевозчиков это неприятная ситуация – придется тратить больше времени на полет и больше авиационного керосина», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Но хотя официально воздушное пространство Украины не закрыто (и более того, Киев выступает против такого закрытия), перевозчикам с большой вероятностью придется отказаться от рейсов на Украину, с Украины и через украинское воздушное пространство. Причина – в страховке, поясняет эксперт.

«У страхования авиаперевозчиков есть специфика, – отметил Пантелеев. – Как правило, ни одна страховая фирма полностью не принимает на себя риски по таким крупным клиентам, как авиакомпании. Поэтому существует международный рынок перестрахования. Речь идет о следующем – страховая компания выдает полис, и при этом договаривается с другими страховщиками о том, что они консолидированно несут ответственность», – пояснил исполнительный директор агентства.

Сейчас британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов по всему миру письмо с предупреждением – через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Это значит, что британские фирмы, которые работают на рынке перестрахования, предупредили: в случае с Украиной они выходят из «перестраховочных» соглашений, пояснил Пантелеев.

«Продукты, которые предлагают некоторые страховые компании, покрывают лишь отдельные риски. Они детально перечислены в страховых полисах. В подавляющем большинстве случаев речь идет о том, что так называемые военные риски – то есть события, возникающие в связи с военными действиями, в том числе необъявленными – не покрываются страховкой, – отметил Пантелеев. – Учитывая сложную ситуацию вокруг Украины, страховые компании могут сделать соответствующую оговорку: в связи с высокими рисками они перестают покрывать страховкой полеты на Украину, с Украины и в украинском воздушном пространстве».

Это предупреждение касается не только и не столько британских перевозчиков. В первую очередь его учтут компании-лессоры – то есть фирмы, которые сдают воздушные суда в лизинг перевозчикам.

«Лизинговые компании – понимая, что теперь полеты на Украину, с Украины и через воздушное пространство этой страны не покрыты страховкой – сообщают фирмам-эксплуатантам: полеты на принадлежащих этим лизинговым компаниям воздушных судах в обозначенный регион невозможны», – отметил Пантелеев.

То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства, еще раз отметил эксперт.

«Теоретически если какая-нибудь компания владеет воздушным судном (оно у компании не в лизинге, а в собственности), и если у компании есть страховка, покрывающая военные риски, она может продолжать перевозки. Решить проблему страховки можно, но, как правило, это будет означать, что страховка станет чрезвычайно дорогой, потребуется время для того, чтобы ее оформить», – отметил Пантелеев.