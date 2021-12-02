Пока вы не уснули: планы Киева по возврату Крыма и валюта для России и Белоруссии

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Песков заявил о намерениях Киева силой вернуть Крым

Киевский режим намерен силой посягнуть на российский Крым. К такому выводу пришли в Кремле после высказываний Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, конечно же, анализируем высказывания президента Зеленского. Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины», - сказал он.

По словам Пескова, подобные заявления в Кремле воспринимаются как прямая угроза в адрес России.

«Зачем выдумывать?»: Лукашенко о единой с РФ валюте

Когда Россия и Белоруссия подойдут к единой валюте в рамках Союзного государства, то это будет рубль. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом он отметил, что пока страны не вышли на такой высокий уровень интеграции, и с обсуждением вопроса единой валюты не стоит торопиться. При этом Лукашенко напомнил, что, согласно договоренности с первым президентом России Борисом Ельциным, предполагалось создание третьей валюты, а не использование одной из национальных.

Макрон нанес удар по российскому мегапроекту

Несмотря на участие французского концерна TotalEnergies в мегапроекте «Арктик СПГ-2» на Ямале, ведущимся Россией и ее лидером в области энергетики «Новатэк», президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа во имя сохранения природы и климата.

Суд заменил Соболь условное наказание реальным

Адвокат Владимир Воронин сообщил, что условное наказание соратницы Алексея Навального Любови Соболь по делу о проникновении в жилище заменили исправительными работами. По словам Воронина, приговор был изменен, так как в уголовно-исполнительной инспекции заявили, что три месяца пытались найти Соболь, но не смогли.

Попова объявила о введении 14-дневного карантина для части граждан

Россия со 2 декабря ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и граничащих с ней стран. В конце ноября в Ботсване и ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529. На чрезвычайном заседании, которое состоялось 26 ноября, ВОЗ признала эту мутацию, названную «омикрон», вызывающей озабоченность. Евросоюз, Израиль и несколько других стран запретили въезд из южных государств Африки.

Холодная война и обвал Facebook: шок-прогнозы на 2022 год

Датский Saxo Bank представил традиционные "шокирующие" прогнозы на 2022 год. В их числе события которые могут привести к финансовому, экологическому и конституционному кризисам.

Saxo Bank традиционно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. В основном они относятся к серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной". Несмотря на то, что эти предсказания не являются официальными рыночными прогнозами Saxo на 2022 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут ошибаться, оценивая вероятность наступления ряда событий как пренебрежимо малую.

Крымчан начали массово прививать иностранными вакцинами

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак», находящихся на границе с Крымом, начали делать прививки от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Coronavac. С понедельника по пятницу с 9 до 15 часов на КПВВ будут работать специальные мобильные бригады, которые смогут вакцинировать жителей Крыма одним из трех предлагаемых препаратов.

СК возбудил уголовное дело против Рашкина

Следственный комитет (СК) России возбудил против депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина дело о незаконной охоте. Дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившая особо крупный ущерб). Вторая часть статьи предусматривает штраф до миллиона рублей, до пяти лет лишения свободы и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех.

Илья Варламов покинул Россию на фоне скандала

Популярный российский блогер-урбанист Илья Варламов покинул Россию после того, как Мосгорсуд обязал его удалить пост о вывесках в Петрозаводске, в котором он назвал местных предпринимателей «говнохранителями». Варламов после проигранного в суде дела уехал в Либерию. Адвокат блогера не уточнил, связан ли отъезд его клиента напрямую с решением суда и каковы дальнейшие планы блогера.

Опубликовано фото лежащего на каталке в студии «Голоса» Градского