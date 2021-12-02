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59 минут назад

Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Южной Африки

Россия со 2 декабря ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и граничащих с ней стран. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в радиостанции «Комсомольская правда».

Попова объявила о введении 14-дневного карантина для части граждан
Фото: ТАССТАСС

В конце ноября в Ботсване и ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529. На чрезвычайном заседании, которое состоялось 26 ноября, ВОЗ признала эту мутацию, названную «омикрон», вызывающей озабоченность. Евросоюз, Израиль и несколько других стран запретили въезд из южных государств Африки.

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«Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР», — отметила Попова.

Ранее Попова также сообщила, что в аэропортах организовано тестирование граждан, которые прибывают из «рисковых государств». Это прежде всего ЮАР и сопредельные с ней африканские государства, а также Китай, Великобритания и ряд других стран, которые объявили об обнаружении омикрон-штамма.
Политика,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,ЕС,
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