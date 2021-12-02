Попова объявила о введении 14-дневного карантина для части граждан

Россия со 2 декабря ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и граничащих с ней стран. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в радиостанции «Комсомольская правда».
В конце ноября в Ботсване и ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529. На чрезвычайном заседании, которое состоялось 26 ноября, ВОЗ признала эту мутацию, названную «омикрон», вызывающей озабоченность. Евросоюз, Израиль и несколько других стран запретили въезд из южных государств Африки.
«Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР», — отметила Попова.