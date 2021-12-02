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38 минут назад

Популярный блогер уехал из России после поста о «говнохранителях» Петрозаводска

Популярный российский блогер-урбанист Илья Варламов покинул Россию после того, как Мосгорсуд обязал его удалить пост о вывесках в Петрозаводске, в котором он назвал местных предпринимателей «говнохранителями». Варламов после проигранного в суде дела уехал в Либерию, сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Сергей Бадамшин.

Илья Варламов покинул Россию на фоне скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Илья Варламов после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ покинул Россию и уехал в Либерию», — говорится в посте Бадамшина.

При этом адвокат не уточнил, связан ли отъезд его клиента напрямую с решением суда и каковы дальнейшие планы блогера.

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О том, что Варламов проиграл дело о публикации на своем сайте информации про вывески в Петрозаводске, стало известно 1 декабря. Московский городской суд обязал блогера удалить пост, в котором урбанист назвал петрозаводских бизнесменов и противников новых правил размещения вывесок в городе «говнохранителями на страже визуального мусора». Согласно решению суда, Варламов также должен опубликовать опровержение этих слов и выплатить истцам компенсацию. Уточнялось, что суд инициировало петрозаводское ТСЖ.
Общество,Сергей Бадамшин,Илья Варламов,Талибан,Мосгорсуд,
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