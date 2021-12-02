Илья Варламов покинул Россию на фоне скандала

Популярный российский блогер-урбанист Илья Варламов покинул Россию после того, как Мосгорсуд обязал его удалить пост о вывесках в Петрозаводске, в котором он назвал местных предпринимателей «говнохранителями». Варламов после проигранного в суде дела уехал в Либерию, сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Сергей Бадамшин.
«Илья Варламов после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ покинул Россию и уехал в Либерию», — говорится в посте Бадамшина.
При этом адвокат не уточнил, связан ли отъезд его клиента напрямую с решением суда и каковы дальнейшие планы блогера.