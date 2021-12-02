Илья Варламов покинул Россию на фоне скандала

Популярный российский блогер-урбанист Илья Варламов покинул Россию после того, как Мосгорсуд обязал его удалить пост о вывесках в Петрозаводске, в котором он назвал местных предпринимателей «говнохранителями». Варламов после проигранного в суде дела уехал в Либерию, сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Сергей Бадамшин.