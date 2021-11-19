«Не стоит питать иллюзий»: политолог о заявлении президента Болгарии по Крыму

«Радев не сказал ничего экстраординарного. По сути он сказал ту вещь, которую, я думаю, большинство здравомыслящих политиков на Западе понимает, но сказать вслух не может. Лучше всего эту формулу сформулировал наш ближайший союзник Александр Лукашенко, который сказал, что Крым де-факто это Россия. С этим спорить на самом деле глупо. Но мы прекрасно понимаем, что когда какой-то западный политик говорит, что Крым де-факто это Россия, то это не означает, что в дальнейшем с его стороны последует признание Крыма де-юре. Этого не произойдет, Болгария этого не сделает.



Болгария - это все-таки страна Евросоюза, страна НАТО. Никаких "демаршей" с ее стороны ждать не стоит, несмотря на то что президент Радев считается "пророссийским", здравомыслящим по отношению к России политиком. Кроме того, надо понимать, что в Болгарии не абсолютная президентская власть, там все решает парламент и правительство. Поэтому президент Болгарии волен делать подобные высказывания, он лицо больше церемониальное, на нем меньше ответственности.



При всех наших исторических отношениях, при том, что мы их в свое время спасли от османского ига, что мы братья-славяне и все прочее, - давайте вспомним, что Болгария против нас воевала на стороне Германии. И в Первой мировой, и во Второй мировой, и сейчас они являются членом НАТО. Поэтому даже если представить, что там придет к власти прагматичное, здравомыслящее правительство, которое будет нацелено на улучшение диалога с Москвой, не стоит питать иллюзий, что Болгария вдруг станет нашим союзником.



По поводу признания Крыма на Западе есть консенсус. Отдельным людям можно говорить, что Крым де-факто является Россией, но не более того. То есть делать реальные шаги, пытаться наладить какие-то бизнес-связи с Крымом, отправлять туда делегации и так далее - за это уже на уровне Брюсселя погрозят пальчиком и даже могут принять какие-то санкции.



А то, что Украина заявила протест, - понятное дело, Киев отслеживает подобные вещи. Но Украина ни для Болгарии, ни для Европы не указ. Никто, конечно, на эти дела обращать внимания не будет. Я думаю, что до тех пор, пока Болгария или какая-то иная страна не начнет практическим образом признавать Крым - посылать туда делегации, открывать представительства - будут кого-то журить, но не сильно», - заявил политолог.