«Не стоит питать иллюзий»: политолог о заявлении президента Болгарии по Крыму

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в разговоре с «Рамблером» оценил заявление президента Болгарии Румена Радева, назвавшего Крым российской территорией. По словам специалиста, иллюзий касательно того, что София станет союзником Москвы, питать не стоит.
«Радев не сказал ничего экстраординарного. По сути он сказал ту вещь, которую, я думаю, большинство здравомыслящих политиков на Западе понимает, но сказать вслух не может. Лучше всего эту формулу сформулировал наш ближайший союзник Александр Лукашенко, который сказал, что Крым де-факто это Россия. С этим спорить на самом деле глупо. Но мы прекрасно понимаем, что когда какой-то западный политик говорит, что Крым де-факто это Россия, то это не означает, что в дальнейшем с его стороны последует признание Крыма де-юре. Этого не произойдет, Болгария этого не сделает.
Болгария - это все-таки страна Евросоюза, страна НАТО. Никаких "демаршей" с ее стороны ждать не стоит, несмотря на то что президент Радев считается "пророссийским", здравомыслящим по отношению к России политиком. Кроме того, надо понимать, что в Болгарии не абсолютная президентская власть, там все решает парламент и правительство. Поэтому президент Болгарии волен делать подобные высказывания, он лицо больше церемониальное, на нем меньше ответственности.
При всех наших исторических отношениях, при том, что мы их в свое время спасли от османского ига, что мы братья-славяне и все прочее, - давайте вспомним, что Болгария против нас воевала на стороне Германии. И в Первой мировой, и во Второй мировой, и сейчас они являются членом НАТО. Поэтому даже если представить, что там придет к власти прагматичное, здравомыслящее правительство, которое будет нацелено на улучшение диалога с Москвой, не стоит питать иллюзий, что Болгария вдруг станет нашим союзником.
По поводу признания Крыма на Западе есть консенсус. Отдельным людям можно говорить, что Крым де-факто является Россией, но не более того. То есть делать реальные шаги, пытаться наладить какие-то бизнес-связи с Крымом, отправлять туда делегации и так далее - за это уже на уровне Брюсселя погрозят пальчиком и даже могут принять какие-то санкции.
А то, что Украина заявила протест, - понятное дело, Киев отслеживает подобные вещи. Но Украина ни для Болгарии, ни для Европы не указ. Никто, конечно, на эти дела обращать внимания не будет. Я думаю, что до тех пор, пока Болгария или какая-то иная страна не начнет практическим образом признавать Крым - посылать туда делегации, открывать представительства - будут кого-то журить, но не сильно», - заявил политолог.
Ранее президент Болгарии Румен Радев, выступая на дебатах с претендующими на пост главы государства, заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии и назвал Крым русским. После этого посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева вызывали в МИД Украины и потребовали опровержения слов Радева о Крыме.