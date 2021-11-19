Президент Болгарии "признал" Крым русским

«Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом, по меньшей мере потому что в памяти наших граждан она освободительница нашего народа. В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия — ЕС нарушен, находится в критическом состоянии», — заявил глава государства.