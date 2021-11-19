Президент Болгарии "признал" Крым русским

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии и назвал Крым русским. Об этом он сказал выступая на дебатах с претендующими на пост главы государства, сообщает Web Café.
«Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом, по меньшей мере потому что в памяти наших граждан она освободительница нашего народа. В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия — ЕС нарушен, находится в критическом состоянии», — заявил глава государства.
Отвечая на вопрос по крымской теме, лидер Болгарии ответил, что «в настоящий момент Крым русский». По его словам, во внешней политике Болгарии необходим подобный прагматизм.
«Санкции по вопросу Крыма и Украины не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы», — заявил он, отметив, что Россия остается одним из важнейших государств в борьбе с терроризмом.