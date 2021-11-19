МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за "русского Крыма"

"Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления", - объявили в МИД Украины.