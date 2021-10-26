Пока вы не уснули: газовое попрошайничество Молдавии и золото Крыма в руках Украины

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Суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине

Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо вернуть Украине. В феврале 2014 года в Амстердаме проходила выставка скифского золота из музеев Крыма. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. Представители музеев подали апелляцию на это решение.

Эксперт указал на попрошайничество Молдавии на рынке газа

«Молдавии нужно идти и договариваться с Газпромом, если она не хочет просить денег у ЕС или покупать газ у Украины по тройной цене», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Станислав Митрахович. Ранее Кишинев оказался в ситуации газового кризиса, поскольку не смог заручиться поддержкой России в этом вопросе из-за долгов перед Газпромом.

Греф назвал способ преодоления бедности

В ближайшее время новые технологии помогут более точно работать над преодолением бедности в России. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Глава Сбербанка рассказал президенту о постепенном переводе всех систем кредитной организации на новую платформу, которая не зависит от импортного программного продукта и позволяет увеличить скорость операций и трудоемкость.

Появились подробности тройного убийства в Москве

Погибшими оказалась семья экс-банкира Михаила Яхонтова, который остался должен по гражданскому иску 2 млрд рублей.

Семья банкира не выходила на связь с воскресенья, 24 октября. Знакомые забеспокоились и поехали проведать мужчину, взяв ключи у домработницы. В квартире друзья Яхонтовых обнаружили три трупа. Тело Михаила лежало в коридоре у двери, а его голова была накрыта подушкой. Также в квартире находилось тело жены Яхонтова с ножевыми ранениями и труп восьмилетнего сына, у которого была сломана шея.

Собянин повысил пенсии москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, повышающее минимальную пенсию с городской доплатой до 21 193 рублей. Пенсии и другие социальные выплаты горожан вырастут с 1 января 2022 года. Сейчас неработающие пенсионеры, живущие в Москве не менее десяти лет, с учетом городской надбавки получают пенсию не менее 20 222 рублей в месяц. Пенсионеры, живущие в столице меньше десяти лет, получают не менее 13 496 рублей.

Россиян призвали срочно продавать машины

Продать старую машину или купить новую лучше всего прямо сейчас. Об этом рассказал глава отдела продаж подразделения компании «Авалон» Павел Червяков. Он отметил, что ситуация на рынке сложилась таким образом, что ожидать падения цен на новые автомобили не приходится. Наоборот, стоимость будет только повышаться. Эксперт отметил, что вторичный рынок оперативно реагирует на изменение ситуации при продажах новых машин, поэтому продать старое авто лучше всего прямо сейчас — это будет самым выгодным решением. После этого лучше всего купить новое и не думать долго о покупке.

Bloomberg назвал «истинную» цель «Северного потока — 2»

РФ построила газопровод «Северный поток — 2» с целью перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, которые проходят по территории нескольких экс-республик Советского Союза и бывших стран-сателлитов. Такое мнение выразил аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли. По его словам, Россия после распада СССР оказалась в затруднительном положении. Ей было необходимо, чтобы трубопроводы газа пролегали через государства, которые неожиданно оказались независимыми и иногда были настроены недружелюбно по отношению к Москве. Среди таких республик Ли выделил Молдавию, Украину и бывших членов ОВД: Чехию, Польшу, Болгарию и Румынию.

Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали с коронавирусом

Режиссер «Аритмии» Борис Хлебников госпитализирован с коронавирусом. Он пожаловался на сильный кашель и слабость. ПЦР-тест оказался положительным. Режиссер находится в одной из больниц Москвы в состоянии средней тяжести. 49-летний Борис Хлебников – режиссер фильмов «Коктебель», «Свободное плавание», «Долгая счастливая жизнь», «Аритмия», сериалов «Озабоченные, или Любовь зла», «Обычная женщина», «Шторм».

Российского учёного убили в пригороде Оксфорда

Российский IT-специалист Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб в результате нападения в пригороде Оксфорда. Убийство было совершено еще 17 октября, однако полицейское управления долины Темзы только в понедельник раскрыло подробности о личности погибшего и опубликовало заявление его родственников.

Пропавшую Светличную нашли