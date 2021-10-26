Российского учёного убили в пригороде Оксфорда

Российский IT-специалист Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб в результате нападения в пригороде Оксфорда. Убийство было совершено еще 17 октября, однако полицейское управления долины Темзы только в понедельник раскрыло подробности о личности погибшего и опубликовало заявление его родственников.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что 31-летнему мужчине, который проживал в Ботли (один из пригородов Оксфорда), вечером 17 октября были нанесены ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте. По подозрению в убийстве был задержан 33-летний Юджин Коман, проживающий на улице Пиннокс-уэй, где было совершено преступление. Позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве и хранении холодного оружия. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.