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СМИ: Перед трагедией на съемках с участием Болдуина произошел конфликт

Елена Прошина
21 минуту назад

Незадолго до трагедии на съемках фильма с участием актера Алека Болдуина произошел конфликт. Об этом стало известно газете The New York Post.

СМИ: Перед трагедией на съемках с участием Болдуина произошел конфликт
Фото: ReutersReuters

В публикации издания говорится об увольнении целой группы специалистов, участвовавших в съемках фильма «Ржавчина» (Rust) с участием Алека Болдуин. По данным газеты, это произошло всего за несколько часов до того момента, когда актер выстрелил из пистолета, случайно убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэлла Соуза.

В материале говорится о том, что причиной ухода работников стали плохие условия труда и низкое качество бутафорского оборудования. В частности, пистолетов, дававших осечки.

Из-за этого оружие, из которого Болдуин произвел роковой выстрел, готовил к съемке спешно нанятый сотрудник, не состоящий в профсоюзе киноработников.

Очевидцы произошедшего рассказали, что помощник режиссера передал Болдуину один из трех пистолетов, подготовленных специалистом по оружию, со словами, что оно не заряжено. Он уверяет, что не знал о боевых патронах в пистолете. По данным профсоюза работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе, в пистолете был один боевой патрон.

Напомним, что 21 октября Алек Болдуин на съемках вестерна в Нью-Мексико случайно выстрелил из оружия, которое было реквизитом. В результате погибла 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс. Пострадал и режиссер Джоэл Соуз. Его госпитализировали, но вскоре выписали из больницы. У Хатчинс остались муж и ребенок. Она родилась и выросла в советской Украине. В последнее время жила в Лос-Анджелесе.

В мире,Алек Болдуин,
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