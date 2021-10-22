Алек Болдуин застрелил оператора. Что известно о трагедии

Во время съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин случайно убил человека

Фото: Reuters Reuters

На съемках фильма «Ржавчина» (Rust) с участием Алека Болдуина в результате инцидента со стрельбой погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соуса. Пистолет, который использовался в качестве реквизита и из которого стрелял Болдуин, должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или ее осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины и оператор. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений.

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Обвинения в отношении актера пока не выдвинуты

Позднее в ходе расследования представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос подтвердил, что стрелявшим оказался сам Болдуин. Обвинений в отношении актера пока выдвинуто не было. Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки временно приостановлены. На площадке работает полиция, опрашивающая свидетелей произошедшего и уже проведшая допрос самого актера. Издание Santa Fe New Mexican запечатлело актера после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе.

Причиной трагедии могла стать неисправность с реквизитом

Как утверждает источник, Болдуин не мог знать о типе патронов, которыми был заряжен пистолет. Обычно за безопасность на съемках с участием огнестрельного оружия отвечают первый ассистент режиссера и специалист по реквизиту. Это не первый случай на съемках кино, когда из-за неисправности пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, погибает человек. В октябре 1983-го на съемках сериала «Заговор» погиб актер Джон-Эрик Хексам, выстреливший себе в голову из заряженного холостыми пистолета. А в 1993-м сын Брюса Ли, актер Брэндон Ли погиб на съемках «Ворона», когда в него выстрелил из неисправного оружия другой актер.

Погибшая была уроженкой Украины

Погибшая оператор Галина Хатчинс родилась на Украине. Она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В начале 2010-х Хатчинс переехала в Лос-Анджелес, чтобы сделать карьеру в кино. На протяжении нескольких лет она работала на различных кинопроектах в качестве осветителя и ассистента продюсера, а в 2015-м закончила киношколу Американского киноинститута (AFI) и стала оператором. Ее работы в качестве оператора-постановщика включают фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и «Шальная пуля» (2020). В 2019-м журнал American Cinematographer включил Хатчинс в свой ежегодный список восходящих звезд операторской профессии.

Съемочная группа потрясена случившимся

Официальное заявление о произошедшем сделал представитель компании Rust Movies Production LLC, занимающейся производством «Ржавчины». «Вся съемочная группа абсолютно потрясена сегодняшней трагедией. Мы приносим глубочайшие соболезнования семье и близким Галины. Все, кто занят на съемках картины, смогут получить психологическую помощь специалиста, пока мы пытаемся пережить эти чудовищные события», — говорится в заявлении.

Сюжет «Ржавчины» посвящен случайному убийству