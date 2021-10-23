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Появились новые подробности ЧП на съемках фильма с Алеком Болдуином

Ювелина Бернст
24 минуты назад

Пистолет, которым актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс во время съемок, дал помощник режиссера фильма «Ржавчина» (Rust). Это выяснила The New York Times, изучив судебные документы.

Появились новые подробности ЧП на съемках фильма с Алеком Болдуином
Фото: InstagramInstagram

Из показаний очевидцев следует, что во время съемок помощник режиссера взял один из трех пистолетов, подготовленных специалистом по оружию, и передал его Болдуину, сказав, что оно не заряжено. Помощник режиссера утверждает, что он не знал, что в пистолете были боевые патроны.

По данным профсоюза работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе, в пистолете был один боевой патрон.

Родители оператора потребовали наказать виновных в гибели дочери, пишет The Sun.

«Если это чья-то ошибка, то за нее придется заплатить», - передали слова родителей друзья семьи.

Сейчас родители Хатчинс решают бюрократические вопросы, чтобы вылететь в США.

21 октября Алек Болдуин на съемках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико случайно выстрелил из оружия, которое было реквизитом. В результате погибла 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс. Также пострадал режиссер Джоэл Соуз, его госпитализировали и уже выписали из больницы. У Хатчинс остались муж и ребенок. Женщина родилась и выросла в советской Украине, в последние годы проживала в Лос-Анджелесе.

Болдуин написал на своей странице в Twitter следующее:

«Нет слов, чтобы описать мое потрясение и печаль из-за трагического инцидента <...> Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину». Он добавил, что сотрудничает с полицией и поддерживает контакт с мужем Хатчинс.

В мире,Алек Болдуин,New York Times,
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