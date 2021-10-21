Главное за день: план Европы по отказу от газа РФ и будущее России глазами Путина

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Фото: ТАСС ТАСС

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Путин заявил о необходимости построения социального государства в России

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что РФ следует строить социальное государство. Политик также указал, что в Европе, особенно в северной Европе, давно говорят о необходимости построения социального государства.

"Для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий граждан", - сказал российский лидер.

В Москве ввели новые меры из-за коронавируса

В Москве с 28 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, об этом он написал в своем блоге. В рамках новых усиленных мер с 28 октября по 7 ноября приостановят работу организации сферы услуг, общепита и развлечений, среди которых рестораны и торговые центры. Также не будут оказываться услуги в центрах «Мои документы» за исключением особых случаев.

В Европе нашли выход из газовой зависимости от России

Европейскому союзу следует направить инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) для того, чтобы стать более независимым от России. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер в интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии открывающегося 21-22 октября саммита ЕС. Политик считает, что цены на газ являются одним из способов давления на Европу, которым может воспользоваться Москва. При этом глава ЕНП отметил, что Россия всегда соблюдала свои контрактные обязательства на поставку газа, однако не предлагала их нарастить.

В России выявили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса «дельта» AY.4.2 выявлен в единичных случаях в России. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, возможно широкое распространение данной разновидности вируса. В некоторых кругах геновариант называют «дельта плюс», «но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», уточнил медик. Он отметил, AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта».

Иностранные делегаты покинули зал во время выступления Матвиенко

Делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров в Афинах, когда к своему выступлению приступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В числе стран, делегаты которых покинули свои места в зале во время выступления Матвиенко, кроме Польши, были Латвия, Литва и Эстония. Отмечается, что после того, как спикер Совфеда покинула трибуну, почти все представители делегаций вернулись в зал.

Консулов РФ допустят к похищенному украинцами россиянину Косяку

Российские дипломаты смогут посетить задержанного в Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка, который является представителем Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР. Согласно международному праву, «консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет». Таким образом, российские дипломаты смогут встретиться с Косяком.

Власти захотели ужесточить условия выдачи кредитов

Российские власти хотят законодательно обязать банки и микрофинансовые организации высчитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) для каждого гражданина, который желает взять потребительский кредит на сумму от 10 тысяч рублей. Также заемщикам предполагается сообщать о тяжести выплат в случае превышения показателя. Соответствующий проект закона, разработанный при поддержке Банка России, будет рассмотрен депутатами Госдумы в октябре. Кабмин РФ поддерживает данную инициативу.

В Европе недосчитались документов на «Спутник V»

Европейский медрегулятор не сможет до окончания 2021-го года рассмотреть документы по регистрации вакцины «Спутник V». Это вызвано тем, что часть документации отсутствует.

«Принять решение EMA до конца года в настоящее время совершенно невозможно», — отметил источник Reuters со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам, который цитирует издание.

По информации источника, если необходимые сведения будут получены до конца ноября, «Спутник V» признают до первого квартала будущего года.

Москвичам сообщили о взрывном потеплении

Взрывной всплеск температуры до плюс 13 градусов, местами небольшие осадки в виде дождей и резкое падение атмосферного давления ожидают жителей Москвы в четверг, 21 октября. Ветер в этот день будет юго-западным, плотным, 5-10 метров в секунду, порывистым.

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