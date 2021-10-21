В Москве ввели новые меры из-за коронавируса

В Москве с 28 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, об этом он написал в своем блоге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Больше недели будут работать только продуктовые магазины и аптеки

Видео дня

По словам градоначальника, в рамках новых усиленных мер с 28 октября по 7 ноября приостановят работу организации сферы услуг, общепита и развлечений, среди которых рестораны и торговые центры. Также не будут оказываться услуги в центрах «Мои документы» за исключением особых случаев.

11 дней будут отдыхать москвичи на ноябрьские праздники

При этом рестораны смогут работать навынос и на доставку, а оказание услуг в дистанционном формате не прекратится. Также не будет ограничена работа корпоративных предприятий общественного питания в ресторанах и гостиницах, если в них нельзя попасть посторонним.

В нерабочие дни продолжится оказание плановой, а также экстренной медицинской помощи. Работать будут аптеки и магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости.

В детских садах и школах Москвы объявлены каникулы

В период нерабочих дней также временно прекратят работу организации дополнительного образования, спортивные школы, секции и детские кружки. В детских садах будут организованы дежурные группы для детей, которых не с кем оставить дома. В высших и средних профессиональных учреждениях разрешается проведение только дистанционных занятий.

В музеи и театры можно будет попасть только по QR-кодам

Театры и музеи с 28 октября по 7 ноября смогут работать при условии, если заполняемость помещений будет не более 50 процентов и у их посетителей будут QR-коды. Также необходимо будет соблюдать масочный режим.

На время нерабочих дней запрещается проведение массовых мероприятий

Москвичи смогут посетить только те мероприятия, которые будут согласованы со столичным управлением Роспотребнадзора или проводиться по решению органов государственной власти.

Для невакцинированных москвичей старше 60 приостановят бесплатный проезд

Их социальные карты заблокируют после 7 ноября. Эта мера также касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Переболевшие и вакцинированные против COVID-19 пожилые москвичи продолжат пользоваться общественным транспортом на прежних условиях.

«Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей», — написал в своем блоге мэр.

С 8 ноября QR-коды для посещения мероприятий сохранятся

После окончания нерабочих дней QR-коды будет необходимо предъявить при посещении театров и музеев — их заполняемость повысится до 70 процентов.

Кроме того, электронный документ будет необходим для концертных, развлекательных и спортивных мероприятий, на которых присутствуют более 500 человек. Мэр рекомендовал организаторам мероприятий, где число участников меньше 500, принять аналогичные меры.

Вслед за Москвой ограничения из-за коронавируса усилили в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал указ, согласно которому дни с 28 октября по 7 ноября в области объявляются нерабочими. В это время будет приостановлена работа кафе, ресторанов, баров и других общественных мест. Жители смогут посетить только аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости. С 8 ноября необходимо будет иметь QR-код для посещения театров и музеев, а также использовать маски и соблюдать требования Роспотребнадзора

Принятые меры должны помочь разорвать цепочки распространения заболеваемости

7897 случаев COVID-19 выявили в Москве впервые с июня

За сутки скончались 77 пациентов — это максимум с 1 августа. Всего за время пандемии в столице заболел 1 745 681 человек.

Нерабочие дни по всей России предложила ввести Голикова

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент во время совещания с правительством поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.

Собянин уже объявлял нерабочие дни в Москве из-за ситуации с COVID-19 летом

Летом 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим нерабочих дней в столице с 12 по 20 июня, позже он отменил его в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе.