Путин заявил о необходимости построения социального государства в России

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что РФ следует строить социальное государство. Трансляция ведется на сайте Валдайского форума.

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Политик также указал, что в Европе, особенно в северной Европе, давно говорят о необходимости построения социального государства.

"Для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий граждан", - сказал российский лидер.

Главные заявления Путина на "Валдае" в онлайне "Газеты.Ru". 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" под названием: "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство". Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.