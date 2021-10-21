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Путин заявил о необходимости построения социального государства в России

Газета.Ruиещё 4
21 минуту назад

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что РФ следует строить социальное государство. Трансляция ведется на сайте Валдайского форума.

Путин заявил о необходимости построения социального государства в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик также указал, что в Европе, особенно в северной Европе, давно говорят о необходимости построения социального государства.

"Для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий граждан", - сказал российский лидер.

Главные заявления Путина на "Валдае" в онлайне "Газеты.Ru". 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" под названием: "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство". Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.

Ранее в сентябре Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, призвал работать над тем, чтобы свести уровень бедности в России к минимуму.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,Госдума,Газета.Ru,
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