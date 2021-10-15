«Зеленский исчерпал лимит доверия»: эксперт о реакции на статью Медведева

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал реакцию украинского журналиста Виталия Портникова на статью бывшего премьер-министра России, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о руководстве Украины.
Ранее Портников выразил мнение, что статья Медведева - это ясный сигнал Москвы Киеву. Он назвал публикацию «черной меткой» от Кремля и заявил, что в России считают президента Украины Владимира Зеленского «предателем «русского мира», поэтому Москва может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Журналист подчеркнул, что вслед за публикацией Украину могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.
«Ничего нового, что можно было бы охарактеризовать как "черную метку", в статье Медведева нет. Там объясняются причины того, почему Москве не о чем говорить с нынешней украинской властью. Напомню, что об этом неоднократно говорил президент России, неоднократно говорили другие лица. Просто Медведев это сформулировал действительно предельно жестко. Думаю, что президент полностью эту позицию разделяет, просто не может себе позволить это в такой форме выразить. Кремль уже давно и прямым текстом, и различными тонкими и толстыми намеками говорит о том, что Зеленский давно исчерпал лимит доверия. Это произошло еще год назад, когда фактически были сорваны все те договоренности, которые с таким трудом были достигнуты в ходе "нормандских переговоров" в 2019 году. Поэтому здесь говорить о "черной метке нельзя", потому что "черную метку" вынесли еще год назад. Зеленскому было четко сказано, что пока не будет какого-то прогресса - говорить не о чем», - заявил Родионов.
Вместе с тем он назвал Портникова «типичным украинским хайпожором, который очень любит ловить хайп, комментируя различные заявления российских политиков в своей интерпретации».
«Он несет полнейший бред. Что значит: "Зеленский - предатель русского мира"? Как можно быть предателем того, к чему ты никогда никакого отношения не имел? Понятно, что Портников сейчас озвучивает позицию крайних украинских националистов, которые считают, что Зеленский - это чуть ли не "агент России", что он "адепт русского мира", что Зеленский "хочет прекратить войну на условиях Москвы". Но мы прекрасно понимаем, что это бред сумасшедшего, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию. На аудиторию тех, кто считает, что Зеленский действительно может иметь какое-то отношение к России», - пояснил эксперт.
Портников, говоря о том, что на фоне публикации Медведева Украину якобы могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа, «пытается намешать мягкое с жидким», отметил Родионов.
«Он заявляет, что Украину могут ждать проблемы с газом из-за того, что Киев не идет на выполнение Минских соглашений. Но я вообще не понимаю, какая здесь связь. Начнем с того, что Украина с 2015 года напрямую не покупает российский газ. Каким образом мы можем их шантажировать, давить на них с помощью газа, если они его не покупают? Если говорить о транзите - есть контракт до 2024 года, который мы обязаны выполнять. Мы обязаны прокачивать определенное количество газа, а если не прокачиваем - обязаны платить за использование трубы. Где здесь шантаж? И кто виноват в том, что у Украины проблемы с газом? Еще недавно украинские чиновники заявляли, что у них газа полно, что его хватит, чтобы пройти зимний период. Сейчас выясняется, что целые области объявляют чрезвычайное положение из-за отсутствия газа. Почему так происходит? Я объясню. Дело в том, что это чисто коррупционная схема, когда "Нафтогаз", который должен был продавать газ местным потребителям по фиксированной государством цене, фактически отказался от участия в торгах. Вместо него появились какие-то непонятные, мутные фирмы которые продают газ украинским потребителям втридорога. Это местные бандиты, они манипулируют внутренними ценами и на этом наживаются. А при чем здесь Россия? Вообще непонятно», - добавил специалист.
11 октября Дмитрий Медведев в статье для издания «Коммерсантъ» назвал переговоры с руководителями Украины бессмысленными. Он отметил, что «иностранное управление» Киевом является намного более жестким, чем «взаимодействие Советского Союза с отдельными социалистическими государствами». В частности, Медведев заявил, что Владимир Зеленский «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию» и служит «наиболее оголтелым националистическим силам».