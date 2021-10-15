«Зеленский исчерпал лимит доверия»: эксперт о реакции на статью Медведева

«Он заявляет, что Украину могут ждать проблемы с газом из-за того, что Киев не идет на выполнение Минских соглашений. Но я вообще не понимаю, какая здесь связь. Начнем с того, что Украина с 2015 года напрямую не покупает российский газ. Каким образом мы можем их шантажировать, давить на них с помощью газа, если они его не покупают? Если говорить о транзите - есть контракт до 2024 года, который мы обязаны выполнять. Мы обязаны прокачивать определенное количество газа, а если не прокачиваем - обязаны платить за использование трубы. Где здесь шантаж? И кто виноват в том, что у Украины проблемы с газом? Еще недавно украинские чиновники заявляли, что у них газа полно, что его хватит, чтобы пройти зимний период. Сейчас выясняется, что целые области объявляют чрезвычайное положение из-за отсутствия газа. Почему так происходит? Я объясню. Дело в том, что это чисто коррупционная схема, когда "Нафтогаз", который должен был продавать газ местным потребителям по фиксированной государством цене, фактически отказался от участия в торгах. Вместо него появились какие-то непонятные, мутные фирмы которые продают газ украинским потребителям втридорога. Это местные бандиты, они манипулируют внутренними ценами и на этом наживаются. А при чем здесь Россия? Вообще непонятно», - добавил специалист.