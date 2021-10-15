На Украине заявили о "сигнале" Кремля в статье Медведева

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По его словам, статья якобы отражает мнение российского лидера Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском. Также Портников назвал высказывания Медведева оскорблениями «в адрес украинского президента и украинской политической элиты». Как отмечает журналист, выход статьи зампредседателя Совбеза РФ говорит, что в Москве считают Зеленского «предателем «русского мира», поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение.

Портников подчеркивает, что за публикацией Украину могут ждать проблемы на Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.

«Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала», — добавил тележурналист.