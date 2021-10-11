«Продадут за пятиалтынный». Медведев исключил контакты с командой Зеленского

Российские и украинские политологи в эфире НСН оценили шансы на переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Контакты с нынешним руководством Украины бессмысленны и бесполезны. Такую, весьма категоричную, точку зрения высказал зампред Совбеза по безопасности России Дмитрий Медведев. «Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», - пишет в своей статье, размещенной в «Коммерсанте», политик. Он указывает на то, что Украиной управляют Соединенные Штаты, которым нужно поддерживать отношения Москвы и Киева в рамках тотального противостояния. К тому же, по мнению Медведева, нынешние власти Украины заботиться лишь о том, чтобы набить свои карманы: «Они в любой момент продадут за пятиалтынный». Многие политологи указывают на то, что личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы прояснить некоторые особенно острые моменты в отношениях двух стран. Но ее не предвидится. Более того, предостерегает Дмитрий Медведев, «Зеленский, человек, который имеет определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке став президентом Украины, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию, и по сути отказался от своей идентичности». Политолог Иван Мезюхо в интервью НСН заметил, что встреча двух политиков не состоится по еще одной важной причине. «Я думаю, Зеленский всего-навсего боится прямой встречи с Путиным. Он понимает, что во время саммита козыри будут не на его стороне, и, по большому счету, он не может противостоять в каких-то словесных баталиях такому опытному и влиятельному мировому политику. Это обстоятельство понимает не только сам Зеленский, но и и члены его команды, которые во многом, как мне думается, и определяют фактическую позицию украинского президента по нежеланию провести прямой диалог со своим российским коллегой», - пояснил свою позицию Мезюхо. Как отметил Дмитрий Медведев, Зеленский вынужден бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами, мусульманской частью населения, умеренными аполитичными украинцами, русскими и представителями других этносов, — «чтобы ему не сломали шею». «Злой бог Украины». Политолог объяснил, почему Зеленский не поздравит Путина Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Зеленскому для встречи с российским президентом необходимо представить конструктивные предложения и темы для обсуждения, не связанные с Крымом и Донбассом. «Нельзя исключать того, что встреча в принципе может произойти, но, если на ней будут обсуждаться вопросы, не связанные с возвращением Крыма и с претензиями Украины по Донбассу Просто встречаться для того, чтобы Зеленский на этом попиарился, руководство РФ не будет. А если конструктивный будет разговор, то вопросов очень много. Можно было обсудить, например, экономическое сотрудничество, потому что при всех санкциях, при всех стремлениях политической верхушки Украины разорвать отношения, Россия все равно остается одним из важнейших партнеров во внешней торговле для Украины, без импорта из России и без экспорта в России экономика Украины понесла бы непоправимый ущерб. Есть, что обсудить и в гуманитарной сфере, но пока вопрос этой встречи, скорее, гипотетический», - объяснил Дудчак. Рассуждая о том, что делать в такой ситуации, когда Украина явно не хочет садиться за стол переговоров, чтобы конструктивно решать накопившиеся проблемы и устранять противоречия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал: «А ничего». Он предложил дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны и не на организацию «дебильных «Крымских платформ», а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией.