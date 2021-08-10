Пока вы не уснули: Ученые предупредили о новом этапе "войны" из-за COVID

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Видео дня

"Это первый этап новой войны": ученая о пандемии COVID

Доцент Вашингтонского университета Бриана Абрамс в ходе исследования пришла к выводу, что изменение климата на Земле станет началом мировой войны человека с диким животными.

По ее версии, пандемия коронавируса является первой частью этого противостояния.

ЦУМ оказался в центре международного скандала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила крупного продавца люкса Mercury в нарушении конкуренции, об этом говорится в официальном Telegram-канале ФАС.

Mercury управляет бутиками одежды и аксессуаров, универмагами ЦУМ и ДЛТ (в Санкт-Петербурге). Компанию подозревают в «международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции».

Киев выразил протест Минску из-за заявления Лукашенко

МИД Украины выразил протест Белоруссии в связи с заявлением президента республики Александра Лукашенко об условиях для признания Крыма российским.

«Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции», - сообщается на сайте украинского МИД.

Шойгу назвал самую страшную угрозу для России

Страшнейшей угрозой для России является разложение её общества. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов». Его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, внешние угрозы понятны. В ведомстве понимают, кто и каким оружием угрожает стране, и знают, как этому противостоять.

"Олимпиада превращается в политическое шоу": Фигуристы о скандале с Авериными

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Звёзды фигурного катания уверены, что необъективное судейство может затронуть и наших одиночниц. А что, есть предпосылки?

Скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио задел и мир фигурного катания. Прославленные спортсмены и тренеры возмущены несправедливым судейством в отношении российских сестёр Авериных.

ПФР предупредил о рисках потерять всю пенсию

Из-за заработной платы «в конвертах» гражданин лишается достойной пенсии, заявили в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

«Будущая пенсия напрямую зависит от суммы страховых взносов, которую работодатель выплачивает за конкретного сотрудника. Таким образом, уплата страховых взносов с заниженной суммы зарплаты или их неуплата вовсе приводит к уменьшению размера будущей пенсии», - подчеркнули в ПФР.

На танкере в сирийском порту прогремел взрыв

В результате произошедшего двое рабочих получили несерьезные травмы.

Возгорание зафиксировали на борту торгового судна в ходе технического обслуживания. В это время судно было почти пустым.

Мамаев подал в суд на бывшую жену

Футболист Павел Мамаев подал иски к своей бывшей жене о разделе имущества, определении места жительства дочери и взыскании алиментов. Об этом сообщил адвокат Аланы Мамаевой Вадим Лялин.

"В один из судов Ростова-на-Дону поступило два исковых заявления от Павла Мамаева", - сказал он.

Умер второй участник банды бывших бойцов спецназа «Альфа»

Умер второй участник банды бывших бойцов спецназа «Альфа» ФСБ, обвиняемых в похищениях и убийствах бизнесменов. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

Ветеран спецслужб Александр Чуканов скончался месяц назад в больнице после продолжительной болезни. На днях в СИЗО «Матросская тишина» умер его подельник 55-летний Андрей Воскресенский по кличке Хромой.

Со своим бидоном: в России предложили вернуть советскую практику

Союз потребителей обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с предложением вернуть в обращение тару покупателей — например, бидоны для приобретения молока.