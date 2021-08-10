На танкере в сирийском порту прогремел взрыв

У сирийского порта Латакия на иранском танкере прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

По первоначальной информации, в результате произошедшего двое рабочих получили несерьезные травмы. Сейчас огонь уже потушен. Как уточнял ранее руководитель подразделения пожарной службы города Латакия, "легкие травмы при пожаре на судне получили два человека". По его данным, "возгорание зафиксировали на борту торгового судна в ходе технического обслуживания". Во время возгорания, пояснил он, судно "было пустым". Пострадавших при пожаре отвезли в местный госпиталь.

Под каким флагом ходит это судно, не уточняется.

К настоящему времени появились новый сведения. По данным источников Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, взрыв прогремел на пришвартованном в гавани Латакии торговом судне. В результате ЧП погибли люди и был причинен существенный материальный урон. Причины взрыва установить не удалось, сообщал Телеграм-канал «IZ.RU».

Также в Сети выложили кадры инцидента, их опубликовал Телеграм-канал РИА Новости.