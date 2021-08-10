Умер второй участник банды бывших бойцов спецназа «Альфа» ФСБ, обвиняемых в похищениях и убийствах бизнесменов. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

Ветеран спецслужб Александр Чуканов скончался месяц назад в больнице после продолжительной болезни. На днях в СИЗО «Матросская тишина» умер его подельник 55-летний Андрей Воскресенский по кличке Хромой. Издание указывает на странное совпадение смертей фигурантов дела.

В живых остается третий участник преступной группировки, также в прошлом боец спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев.

Им вменяли похищения и убийства бизнесменов. Они были задержаны 26 декабря 2019 года. Всего по делу проходят шесть человек, трое из которых пока находятся в статусе свидетелей.