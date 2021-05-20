Пока вы не уснули: новая опасная бактерия появилась в России

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Труба раздора: в ФРГ призвали к контрсанкциям против США из-за "Севпотока-2"

Ситуация вокруг проекта газопровода "Северный поток 2" после решения Вашингтона отказаться от ряда санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG остается непрозрачной, политически правильным было бы инициировать контрмеры против США, в том числе повысить таможенные пошлины на американский СПГ, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии").

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.

Выбьем всем зубы: Путин предупредил желающих "откусить" от России

Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее "откусить", но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране. Как отметил Путин, "странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат".

National Interest сообщил о секретном плане атаки США на Калининград

Пентагон имеет секретный план по нападению на Калининград, который является одним из наиболее защищенных регионов России. Об этом сообщает National Interest.

Калининградская область является российским полуэксклавом в Европе, в котором сконцентрированы зенитные ракетные системы С-300 и С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

Похож на коклюш: в России появилась новая бактерия

В России впервые обнаружена новая бактерия, которая вызывает заболевание, схожее по симптомам с коклюшем. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Уточняется, что бактерия Bordetella holmesii вызывает те же проявления, что и давно известный возбудитель коклюша Bordetella pertussis, но при этом заболевание протекает в более лёгкой форме.

Не поддается объяснению: Обама раскрыл данные об НЛО

Бывший президент США Барак Обама заявил, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых «летающих тарелок». В эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом » политик отметил, что принцип движения этих НЛО не поддаётся объяснению.

Обама признался, что когда в 2008 году стал хозяином Белого дома, то захотел узнать, имеются ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. По его словам, сотрудники администрации провели для него расследование и дали отрицательный ответ.

Зеленский объявил о референдуме по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение референдума по вопросу урегулирования военного конфликта на Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил украинский лидер, в настоящий момент существуют два пути развития конфликта. Какие конкретно, он пока что не озвучил, однако уточнил, что референдум - это один из вариантов решения проблемы.

Аномальный май сменит холодное лето

После аномальной жары в мае начало лета в ряде регионов России ожидается холодным и дождливым. Об этом сообщает «Эксперт».

Для москвичей начало лета станет логичным продолжением майского похолодания, которое накроет столицу в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что 1-2 июня в Москве будет идти дождь, а температура воздуха ожидается в районе 16-18 градусов. Распогодится только ближе в конце первой недели июня, но теплее от этого не станет.

У школы в Петербурге задержали подростка в амуниции

Подростка в обмундировании, похожем на форму силовиков и с кобурой, задержали у школы на Калининском районе в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

"Поступило сообщение, что у школы бродит неизвестный в амуниции. Его задержали, нашли кобуру. Что в ней, пока не ясно", - сказал собеседник агентства.

ФСИН заявила о восстановлении состояния Навального