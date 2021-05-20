National Interest сообщил о секретном плане атаки США на Калининград

По ее словам, корабли, подлодки и авиация применят крылатые ракеты повышенной дальности, а хакеры займутся нарушением функционирования российских систем связи. Уцелевшие оборонительные сооружения будут уничтожены стелс-бомбардировщиками с помощью бомб, наводящихся по GPS. По словам Фридберг, такую тактику можно назвать симфонией насилия для разрушения передовой обороны.

Ранее журналист Калеб Ларсон заявил, что Москва могла бы стать лучшим местом для выживания при ядерном конфликте. По его словам, у РФ есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, которую назвали А-235. Она должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.