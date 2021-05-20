National Interest сообщил о секретном плане атаки США на Калининград

По словам автора статьи Дэвида Акса, российский военный потенциал в регионе представляет угрозу для сил НАТО
в радиусе нескольких сотен километров. Командующий группировкой американских ВВС в Европе генерал Джеффри Харригян заявил, что в связи с этим военное руководство США обдумывает способы нападения на Калининград. Он отметил, что в случае начала военного конфликта американцы предпримут многоуровневую, очень своевременную и эффективную атаку на регион. Журналистка Сидни Фридберг предположила, что она будет подразумевать одновременное нападение с моря, земли, воздуха и в киберпространстве.