Обама признался, что когда в 2008 году стал хозяином Белого дома, то захотел узнать, имеются ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. По его словам, сотрудники администрации провели для него расследование и дали отрицательный ответ.
Ранее стало известно, что генеральный инспектор Пентагона проанализирует, насколько серьёзно оборонное ведомство США относится к участившимся в последние годы случаям проникновения в воздушное пространство страны и закрытые зоны над военными базами неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает Politico.