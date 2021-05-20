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Обама раскрыл данные об НЛО из секретных архивов Пентагона

News.ru
2 часа назад
Бывший президент США Барак Обама заявил, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых «летающих тарелок». В эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» политик отметил, что принцип движения этих НЛО не поддаётся объяснению.
Обама признался, что когда в 2008 году стал хозяином Белого дома, то захотел узнать, имеются ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. По его словам, сотрудники администрации провели для него расследование и дали отрицательный ответ.
При этом Обама подтвердил, что съёмки и наблюдения неустановленных летающих объектов существуют.
Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию, — пояснил политик.
Ранее стало известно, что генеральный инспектор Пентагона проанализирует, насколько серьёзно оборонное ведомство США относится к участившимся в последние годы случаям проникновения в воздушное пространство страны и закрытые зоны над военными базами неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает Politico.
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