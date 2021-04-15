Пока вы не уснули: Украина арестовала 12 российских самолетов

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Байден ввел санкции против России

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому санкции вводятся против 16 организаций и такого же числа физлиц, якобы причастных к вмешательству в выборы в США.

"Это безответственно": Закупка "Спутника V" вызвала споры во Франции

Рамблер

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подверг в четверг критике французские регионы, сделавшие предварительный заказ на поставку российской вакцины "Спутник V".

Украина арестовала 12 российских самолетов

CC BY 2.0 / ThierryB. / Boeing 737

Киев наложил арест на 12 лайнеров одного из российских перевозчиков, которые использовались для перевозки пассажиров через пункт пропуска «Симферополь-авиа» в Крыму.

Путин ввел новый рейтинг российских регионов

Качество жизни в российских регионах будет оцениваться по ежегодному рейтингу, составленному на основе мнения местных жителей.

Украина запросила у Запада статус ядерной державы

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Украина нуждается не только в моральной поддержке со стороны Запада, но и в военной, в том числе в современных системах вооружения.

ФНС решила закрыть весь бизнес Заворотнюк

Дешевый бензин создали в России

Высококачественный автомобильный бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 из побочных продуктов газодобычи научились производить ученые Томского политехнического университета (ТПУ).

Щербакова установила личный рекорд в Японии

На командном чемпионате мира в Японии российская фигуристка Анна Щербакова получила лучшие оценки от судей в своей карьере и выиграла короткую программу.

Умерла актриса Светлана Алексеева

kino-teatr.ru

Скончалась советская и российская актриса Светлана Алексеева , сообщает портал Кино-Театр.ру. Артистка ушла из жизни 13 апреля в возрасте 83 лет.

10 долларов за баррель: ценам на нефть предрекли падение