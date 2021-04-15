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Пока вы не уснули: Украина арестовала 12 российских самолетов

Елена Прошина
1 час назад
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Украина арестовала 12 российских самолетов

CC BY 2.0 / ThierryB. / Boeing 737
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В мире,Андрей Мельник,Светлана Алексеева,Анна Щербакова,Анастасия Заворотнюк,Джозеф Байден,Федеральная налоговая служба,Boeing,Томский политех,МИД,Кино-Театр.Ру,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Украина,
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