Пока вы не уснули: Украина арестовала 12 российских самолетов

Байден ввел санкции против России
Президент США Джо Байден
подписал указ, согласно которому санкции вводятся против 16 организаций и такого же числа физлиц, якобы причастных к вмешательству в выборы в США.
"Это безответственно": Закупка "Спутника V" вызвала споры во Франции
Госсекретарь при МИД
Франции Клеман Бон подверг в четверг критике французские регионы, сделавшие предварительный заказ на поставку российской вакцины "Спутник V".
Украина арестовала 12 российских самолетов
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Киев наложил арест на 12 лайнеров одного из российских перевозчиков, которые использовались для перевозки пассажиров через пункт пропуска «Симферополь-авиа» в Крыму.
Путин ввел новый рейтинг российских регионов
Качество жизни в российских регионах будет оцениваться по ежегодному рейтингу, составленному на основе мнения местных жителей.
Украина запросила у Запада статус ядерной державы
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник
заявил, что Украина нуждается не только в моральной поддержке со стороны Запада, но и в военной, в том числе в современных системах вооружения.
ФНС решила закрыть весь бизнес Заворотнюк
Дешевый бензин создали в России
Щербакова установила личный рекорд в Японии
На командном чемпионате мира в Японии российская фигуристка Анна Щербакова
получила лучшие оценки от судей в своей карьере и выиграла короткую программу.
Умерла актриса Светлана Алексеева
Скончалась советская и российская актриса Светлана Алексеева
, сообщает портал Кино-Театр.ру. Артистка ушла из жизни 13 апреля в возрасте 83 лет.
10 долларов за баррель: ценам на нефть предрекли падение
По мнению аналитиков, к середине 21 века спрос на нефть может упасть на 70% по отношению к тому спросу, который наблюдается сейчас.