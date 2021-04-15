Украина арестовала 12 российских самолетов

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью обеспечения безопасности полетов, официально прекратила функционирование всех аэропортов там и начала накладывать арест на самолеты российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров.

Сегодня в пресс-службе прокуратуры автономной республики Крым сообщили о том, что суд наложил арест еще на 12 лайнеров одного из российских перевозчиков, которые использовались для перевозки пассажиров через пункт пропуска «Симферополь-авиа» в Крыму.