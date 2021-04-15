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Украина арестовала 12 российских самолетов

Артём Кульша
2 часа назад
Украина наложила арест на 12 самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью обеспечения безопасности полетов, официально прекратила функционирование всех аэропортов там и начала накладывать арест на самолеты российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров.
Сегодня в пресс-службе прокуратуры автономной республики Крым сообщили о том, что суд наложил арест еще на 12 лайнеров одного из российских перевозчиков, которые использовались для перевозки пассажиров через пункт пропуска «Симферополь-авиа» в Крыму.
«Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями в Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов», — объяснили там.
В мире,Видео,Украина,
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