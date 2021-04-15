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"Это безответственно": Закупка "Спутника V" вызвала споры во Франции

Елена Прошина
1 час назад
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подверг в четверг критике французские регионы, сделавшие предварительный заказ на поставку российской вакцины "Спутник V".
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"Это безответственно", - утверждал дипломат, комментируя решение ряда регионов республики сделать заказ на "Спутник V", не дожидаясь апробации Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
"Если следовать такой логике, то каждый департамент, каждый город, у которого есть для этого средства, сможет иметь больше доз вакцин, чем, например, центральный регион Иль-де-Франс", - сказал он в интервью Radio-G France.
По словам Бона, "политика вакцинации должна обеспечивать равные возможности для всех французов".
"Россия подала свое досье в ЕМА. Сейчас следует дождаться мнения агентства", - подчеркнул он.
"Мы не исключаем российской вакцины, и, возможно, в надлежащий момент мы ее закажем", - сказал Бон.

Франция предзаказала 500 тысяч доз российского «Спутника V»

Во Франции предзаказали 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал глава южного французского региона Прованс — Альпы — Лазурный берег Рено Мюзелье.
Он уточнил, что виделся с российским послом и с главой федеральной земли Бавария, где также планируют купить «Спутник V». В настоящее время Мюзелье ожидает одобрения вакцины европейскими службами здравоохранения. В частности, политик рассказал о своем решении главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану.
По словам Мюзелье, необходимо действовать быстро, чтобы вести эффективную борьбу с коронавирусом, пишет Интерфакс.

Мэр Ниццы предварительно заказал партию "Спутник V"

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в интервью телеканалу BFM.
Он подчеркнул, что российская вакцина уже используется в десятках стран и выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств одобрит "Спутник V" в июне.

Бавария закажет «Спутник V»

Бавария заключила «предварительный контракт» на получение в ближайшее время 2,5 млн доз российской вакцины «Спутник V» против COVID-19 при условии его одобрения европейским регулятором, заявил 7 апреля немецкий региональный лидер Маркус Зедер, сообщает Le Figaro.
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«Предварительный договор подписан сегодня, — указал он на пресс-конференции в Мюнхене. — Если «Спутник» будет одобрен в Европе, то в июне Бавария получит дополнительные дозы вакцины в количестве 2,5 млн».
Переговоры прошли с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который профинансировал разработку вакцины, говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения.
«Помимо возможности импорта вакцины напрямую из России компания R-Pharm Germany должна также создать собственную производственную линию в Баварии», — сообщил тот же источник.
Зедер, возможный кандидат на замену Ангелы Меркель, в марте уже умолял европейский регулирующий орган EMA «ускорить» процесс утверждения.
«Недавний опыт в области поставок вакцин показывает, что очень важно создавать региональные производственные мощности в Германии», — сказал министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек.
Он охарактеризовал «Спутник» как «очень эффективную вакцину».
Правительство Германии до сих пор заявляло, что хочет подождать, пока EMA примет решение, прежде чем вступать в переговоры о закупках, но Берлин стал одним из основных защитников этой вакцины в Европе. Другие западные страны, в частности Франция, обвиняют Москву в использовании вакцины в качестве инструмента геополитического влияния, но Россия отвергает эти обвинения.

ЕС может одобрить вакцину "Спутник V" не раньше мая

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить российскую вакцину "Спутник V" не раньше мая. Об этом в понедельник в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore заявил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.
"Спутник V" - вакцина, которая заслуживает всеобщего интереса. Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства, - заявил Кавалери. - Я думаю, что до конца апреля мы не будем готовы [дать ответ]".
На уточняющий вопрос ведущего, возможно ли одобрение в мае, представитель европейского регулятора ответил: "Думаю, что да".
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.
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