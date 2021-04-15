"Это безответственно": Закупка "Спутника V" вызвала споры во Франции

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подверг в четверг критике французские регионы, сделавшие предварительный заказ на поставку российской вакцины "Спутник V".

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"Это безответственно", - утверждал дипломат, комментируя решение ряда регионов республики сделать заказ на "Спутник V", не дожидаясь апробации Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

"Если следовать такой логике, то каждый департамент, каждый город, у которого есть для этого средства, сможет иметь больше доз вакцин, чем, например, центральный регион Иль-де-Франс", - сказал он в интервью Radio-G France.

По словам Бона, "политика вакцинации должна обеспечивать равные возможности для всех французов".

"Россия подала свое досье в ЕМА. Сейчас следует дождаться мнения агентства", - подчеркнул он.

"Мы не исключаем российской вакцины, и, возможно, в надлежащий момент мы ее закажем", - сказал Бон.

Во Франции предзаказали 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал глава южного французского региона Прованс — Альпы — Лазурный берег Рено Мюзелье.

Он уточнил, что виделся с российским послом и с главой федеральной земли Бавария, где также планируют купить «Спутник V». В настоящее время Мюзелье ожидает одобрения вакцины европейскими службами здравоохранения. В частности, политик рассказал о своем решении главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану

По словам Мюзелье, необходимо действовать быстро, чтобы вести эффективную борьбу с коронавирусом, пишет Интерфакс.

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в интервью телеканалу BFM.

Он подчеркнул, что российская вакцина уже используется в десятках стран и выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств одобрит "Спутник V" в июне.

Бавария заключила «предварительный контракт» на получение в ближайшее время 2,5 млн доз российской вакцины «Спутник V» против COVID-19 при условии его одобрения европейским регулятором, заявил 7 апреля немецкий региональный лидер Маркус Зедер , сообщает Le Figaro.

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«Предварительный договор подписан сегодня, — указал он на пресс-конференции в Мюнхене. — Если «Спутник» будет одобрен в Европе, то в июне Бавария получит дополнительные дозы вакцины в количестве 2,5 млн».

«Помимо возможности импорта вакцины напрямую из России компания R-Pharm Germany должна также создать собственную производственную линию в Баварии», — сообщил тот же источник.

Зедер, возможный кандидат на замену Ангелы Меркель, в марте уже умолял европейский регулирующий орган EMA «ускорить» процесс утверждения.

«Недавний опыт в области поставок вакцин показывает, что очень важно создавать региональные производственные мощности в Германии», — сказал министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек.

Он охарактеризовал «Спутник» как «очень эффективную вакцину».

Правительство Германии до сих пор заявляло, что хочет подождать, пока EMA примет решение, прежде чем вступать в переговоры о закупках, но Берлин стал одним из основных защитников этой вакцины в Европе. Другие западные страны, в частности Франция, обвиняют Москву в использовании вакцины в качестве инструмента геополитического влияния, но Россия отвергает эти обвинения.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить российскую вакцину "Спутник V" не раньше мая. Об этом в понедельник в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore заявил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Спутник V" - вакцина, которая заслуживает всеобщего интереса. Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства, - заявил Кавалери. - Я думаю, что до конца апреля мы не будем готовы [дать ответ]".

На уточняющий вопрос ведущего, возможно ли одобрение в мае, представитель европейского регулятора ответил: "Думаю, что да".