Пока вы не уснули: Россия откажется от платежных систем Запада

Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России
По словам министра обороны Росссии, в течение трех недель две армии и три соединения Воздушно-десантных войск России были переброшены на западные рубежи страны для выполнения учебно-боевых задач.
Разрыв связей: Россия откажется от платежных систем Запада
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам для расчетов с другими государствами.
Украина проведёт масштабные учения на границе с Россией
Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с применением военной техники и огнестрельного оружия.
Экспортеры прекратили закупки российской пшеницы
Компании не хотят принимать риски, которые связаны с пошлинами на экспорт зерна.
Украина сорвала переговоры по Донбассу
Прежними остались требования Киева исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, «что само по себе неприемлемо».
Россиян предупредили о катастрофических изменениях климата
Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов
сообщил о приросте средней температуры в России.
Россияне пожаловались на рост цен на билеты после закрытия Турции
Так, авиабилеты в Египет подорожали с 25 000 до 55 000 рублей.
Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
Трое кавказцев подрались с 30 курсантами в Петербурге
Крупного конфликта удалось избежать благодаря начальнику курса, майору медицинской службы.
Актер Струков задержан за педофилию
Родители 15-летнего подростка заявили в полицию о том, что Струков, будучи вожатым в детском лагере, пригласил их сына в гости и стал трогать за интимные места.
Ольга Бузова отказалась дальше вести «Дом-2»
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ранее канал ТНТ объявил о закрытии «Дома-2». В конце прошлого года на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев
пообещал, что оно не закроется.