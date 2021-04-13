Пока вы не уснули: Россия откажется от платежных систем Запада

Фото: Reuters Reuters

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Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России

По словам министра обороны Росссии, в течение трех недель две армии и три соединения Воздушно-десантных войск России были переброшены на западные рубежи страны для выполнения учебно-боевых задач.

Разрыв связей: Россия откажется от платежных систем Запада

Рамблер

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам для расчетов с другими государствами.

Украина проведёт масштабные учения на границе с Россией

Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с применением военной техники и огнестрельного оружия.

Экспортеры прекратили закупки российской пшеницы

Компании не хотят принимать риски, которые связаны с пошлинами на экспорт зерна.

Украина сорвала переговоры по Донбассу

Прежними остались требования Киева исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, «что само по себе неприемлемо».

Россиян предупредили о катастрофических изменениях климата

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов сообщил о приросте средней температуры в России.

Россияне пожаловались на рост цен на билеты после закрытия Турции

Так, авиабилеты в Египет подорожали с 25 000 до 55 000 рублей.

Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич

Артисту был 71 год.

Трое кавказцев подрались с 30 курсантами в Петербурге

Крупного конфликта удалось избежать благодаря начальнику курса, майору медицинской службы.

Актер Струков задержан за педофилию

kino-teatr.ru

Родители 15-летнего подростка заявили в полицию о том, что Струков, будучи вожатым в детском лагере, пригласил их сына в гости и стал трогать за интимные места.

Ольга Бузова отказалась дальше вести «Дом-2»

Anatoly Lomokhov/Global Look Press