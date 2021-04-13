В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Пока вы не уснули: Россия откажется от платежных систем Запада

Елена Прошина
1 час назад
Пока вы не уснули: Россия откажется от платежных систем Запада
Фото: ReutersReuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России

По словам министра обороны Росссии, в течение трех недель две армии и три соединения Воздушно-десантных войск России были переброшены на западные рубежи страны для выполнения учебно-боевых задач.

Разрыв связей: Россия откажется от платежных систем Запада

Рамблер
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам для расчетов с другими государствами.

Украина проведёт масштабные учения на границе с Россией

Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с применением военной техники и огнестрельного оружия.

Экспортеры прекратили закупки российской пшеницы

Компании не хотят принимать риски, которые связаны с пошлинами на экспорт зерна.

Украина сорвала переговоры по Донбассу

Прежними остались требования Киева исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, «что само по себе неприемлемо».

Россиян предупредили о катастрофических изменениях климата

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов сообщил о приросте средней температуры в России.

Россияне пожаловались на рост цен на билеты после закрытия Турции

Так, авиабилеты в Египет подорожали с 25 000 до 55 000 рублей.

Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич

Артисту был 71 год.

Трое кавказцев подрались с 30 курсантами в Петербурге

Крупного конфликта удалось избежать благодаря начальнику курса, майору медицинской службы.

Актер Струков задержан за педофилию

kino-teatr.ru
Родители 15-летнего подростка заявили в полицию о том, что Струков, будучи вожатым в детском лагере, пригласил их сына в гости и стал трогать за интимные места.

Ольга Бузова отказалась дальше вести «Дом-2»

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ранее канал ТНТ объявил о закрытии «Дома-2». В конце прошлого года на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев пообещал, что оно не закроется.
В мире,Владимир Катцов,Александр Расторгуев,Леонид Борткевич,Ольга Бузова,НАТО,Росгидромет,Кино-Театр.Ру,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
132
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители