«Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры. Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными. Киев отказался от конструктивного диалога по политическому урегулированию. Республиками были предложены варианты восстановления диалога в группе, но они отвергнуты Киевом», – написал он в Telegram.
«Тем более, что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики – Денис Казанский», – добавил Мирошник.