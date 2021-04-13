По его словам, прежними остались требования Киева исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, «что само по себе неприемлемо».

«Тем не менее Киев отверг все наши предложения без единого внятного аргумента. Отговорками послужили абсурдные заявления о том, что внутренние конфликты могут быть урегулированы только с международно-признанными государствами, что не соответствует ни мировой практике урегулирования конфликтов, ни элементарному здравому смыслу», – сообщил МИД ДНР.