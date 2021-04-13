Трое кавказцев подрались с 30 курсантами в Петербурге

Санкт-Петербурге трое уроженцев Кавказа подрались со взводом курсантов Военно-медицинской академии. Крупного конфликта удалось избежать благодаря начальнику курса, майору медицинской службы, сообщает «Фонтанка»

Инцидент произошел в понедельник, 12 апреля. Взвод стоял на светофоре на пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева. Один из курсантов задел своей сумкой проходившего мимо молодого человека. Тот резко отреагировал на произошедшее, и между ними завязалась перепалка.

Курсанта толкнули в спину, после чего колонна перешла Лесной проспект. Уроженец Кавказ и двое его друзей догнали строй и сбили задевшего их курсант кулаками, а заступившегося за него соседа ударили ногой в живот. Вся колонна остановилась и развернулась, чтобы помочь своим товарищам, однако их остановил майор. Он подбежал к концу строя и начал растаскивать курсантов и кавказцев, последние в результате убежали.

Один из курсантов получил перелом шейных позвонков, у второго — разрыв мягких тканей живота.

Руководство академии, выясняя детали произошедшего, спросило: «Почему 30 человек их не снесли в один момент?» Майор объяснил, что в таком случае курсантов пришлось бы отчислить, так как глазами прохожих случившееся выглядит как «толпа военнослужащих избивает горстку несчастных молодых людей». Рапорт майора засчитали.