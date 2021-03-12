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Росстат зафиксировал подорожание продуктов в первую неделю весны

В период со 2-го по 9-е марта подорожали яйца (на 10%), сахар (на 0,4%) и растительное масло (на 0,4%).

В России допустили полную блокировку Twitter

Ранее Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств с целью защиты граждан России.

Россия ответила пусками «Калибра» на учения НАТО

Также в ходе учений «Советск» и «Одинцово» задействовали ствольную артиллерию в борьбе с авиацией, отработали установку радиоэлектронных помех, навыки борьбы за живучесть, противодиверсионной обороны и взаимодействие между собой.

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

По сумме активов «ФорБанк» занимал 221 место в банковской системе РФ, а «Современные стандарты бизнеса» – 352 место.

Навального увезли из СИЗО

Об этом сообщили его адвокаты, которые с начала рабочего дня пытались попасть к своему подзащитному.

В Крыму заявили об опасной провокации Украины

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что план по возвращению Крыма стоит на «трёх китах»: стратегии «деокукупации» и реинтеграции, консолидации и синергии.

Цена бензина в России побила исторический рекорд

В ходе торгов стоимость Аи-92 подскочила на 1,71 процента. С начала года его цена увеличилась на 12,33 процента.

Более 1 трлн рублей выделят на выплаты детям от трех до семи лет

Минтруд будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет.

Телефонные мошенники украли у генерала МВД более полумиллиона рублей

Неизвестные позвонили генералу от имени службы безопасности банка и предложили перевести его средства на безопасный счёт.

Губерниев раскритиковал российский футбол