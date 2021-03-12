Росстат зафиксировал подорожание продуктов в первую неделю весны
В период со 2-го по 9-е марта подорожали яйца (на 10%), сахар (на 0,4%) и растительное масло (на 0,4%).
В России допустили полную блокировку Twitter
Ранее Роскомнадзор
начал замедлять скорость работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств с целью защиты граждан России.
Россия ответила пусками «Калибра» на учения НАТО
Также в ходе учений «Советск» и «Одинцово» задействовали ствольную артиллерию в борьбе с авиацией, отработали установку радиоэлектронных помех, навыки борьбы за живучесть, противодиверсионной обороны и взаимодействие между собой.
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
По сумме активов «ФорБанк»
занимал 221 место в банковской системе РФ, а «Современные стандарты бизнеса» – 352 место.
Навального увезли из СИЗО
Об этом сообщили его адвокаты, которые с начала рабочего дня пытались попасть к своему подзащитному.
В Крыму заявили об опасной провокации Украины
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
заявил, что план по возвращению Крыма стоит на «трёх китах»: стратегии «деокукупации» и реинтеграции, консолидации и синергии.
Цена бензина в России побила исторический рекорд
В ходе торгов стоимость Аи-92 подскочила на 1,71 процента. С начала года его цена увеличилась на 12,33 процента.
Более 1 трлн рублей выделят на выплаты детям от трех до семи лет
Минтруд
будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет.
Телефонные мошенники украли у генерала МВД более полумиллиона рублей
Неизвестные позвонили генералу от имени службы безопасности банка и предложили перевести его средства на безопасный счёт.
Губерниев раскритиковал российский футбол
Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА
, которая определяет число клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках.