Телефонные мошенники украли у генерала МВД более полумиллиона рублей 

Санкт-Петербурге генерал МВД стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники списали с его счетов 613 тысяч рублей.

Неизвестные позвонили генералу от имени службы безопасности банка и предложили перевести его средства на безопасный счёт. Тот согласился и продиктовал им пин-коды. После того как средства были списаны, пособник мошенников — выходец из Украины Андрей Пейтер — обналичил их в банкомате.

Спустя неделю после инцидента мужчину задержали. По словам его адвоката Алексея Соколова, свою вину он признал, раскаялся в содеянном и выразил готовность возместить ущерб.

Юрист добавил, что предварительное расследование уже заверено. В ближайшее время обвинительное заключение будет утверждено прокуратурой и дело поступит в суд для рассмотрения по существу. Подельники Пейтера пока не найдены, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники освоили новую схему выманивания денег у граждан. Они звонят своим жертвам под видом полицейских и сообщают, что расследуют попытку получения в банке денег неким гражданином по доверенности. По их словам, хищение удалось предотвратить, но необходимо уточнение данных клиента банка, чтобы установить источник утечки данных.