Навального увезли из СИЗО 

Об этом сообщили его адвокаты, которые с начала рабочего дня пытались попасть к своему подзащитному.

Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 «Кольчугино». Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования), — говорится в Twitter Навального.

Там отмечается, что защитникам сообщили об отбытии оппозиционера только в 14:00. При этом юристам отказались отвечать на вопрос о том, куда направили их подзащитного.

Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались. — Alexey Navalny (@navalny) March 12, 2021

Журналистам Znak.com адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что ещё 11 марта оппозиционер был в СИЗО.

Ранее Кобзев говорил, что оппозиционера будут содержать в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области до рассмотрения его апелляции на приговор по делу о клевете.

Навальный был признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко . Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства. При этом судья отказалась отправлять на проверку экспертам подписи ветерана в документах, хотя сторона защиты заявляла, что подписи могли быть подделаны. Кроме того, эксперты как со стороны защиты, так и со стороны обвинения признали слова Навального оценочными. Адвокаты обжаловали это решение.