Пока вы спали: в Китае обнаружен новый эпицентр заражения COVID-19 

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По данным Госкомитета здравоохранения КНР, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 118 человек, при этом 106 из них заразились внутри страны. Новый эпицентр заражения появился в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, пишет «Интерфакс».

Там за прошедшие сутки было подтверждено 43 новых случаев заболевания. Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй.

Гособвинитель призвал суд приговорить солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова , открывшего огонь по своим сослуживцам и убившего восемь человек, к 25 годам лишения свободы. Пожизненное заключение обвиняемому не может быть назначено, так как присяжные сочли его достойным снисхождения, пишет РБК.

«Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — заявил государственный обвинитель, выступая на заседании суда.

Пандемия и вызванный ею экономический кризис повлияли на одобрение банками кредитов россиянам. В 2020 году банки одобрили только 33,9% поданных заявок и установили трехлетний антирекорд. Об этом со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй сообщает РБК.

По данным НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах, однако чаще всего отказывали в автокредитах. Так, банки отклонили 62% заявок на такие ссуды против 56,5% в 2019 году. Лояльнее всего кредитные организации были к ипотечным заемщикам: они одобрили 71,3% обращений.

За первые 10 дней нового года расходы россиян на аренду автомобилей и отели упали на 66% и на 40% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом со ссылкой на исследование Tinkoff CoronaIndex пишет газета «Известия».

При этом аналитики отмечают, что россияне обратили внимание на внутренний туризм. Расходы путешественников на проживание сильнее всего выросли в Архангельской области (+112%) и Кабардино-Балкарии (+290%). Традиционно самыми востребованными направлениями для авиаперелетов остались Адлер (Сочи), Минеральные Воды, Новосибирск и Москва.

Однако, несмотря на рост интереса к отдыху внутри страны, эксперты опасаются, что с рынка могут уйти до 12–15% малых предприятий, работающих в этой сфере.

Снижение температуры воздуха до -25 градусов может крайне негативно сказаться на автомобиле, однако чем современнее машина, тем меньше должно быть проблем. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Ломанов эфире «Радио 1».